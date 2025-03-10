Известная украинская актриса попала в ужасное ДТП: что известно

Известная украинская актриса Олеся Жураковская попала в аварию. Звезда популярного фильма "Крашанка" поделилась, как чувствует себя после ДТП.

Кроме того, Олеся призналась, что человек, который вызвал аварию на одесской трассе, скрылся с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук актрисы.

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Олеся Жураковская попала в ДТП: как чувствует себя актриса

Звезда украинского кинематографа, актриса Олеся Жураковская, поделилась новостью, что она попала в аварию. По словам Олеси, в ее машину въехал другой водитель, который после инцидента скрылся с места происшествия. Олеся решила дать огласку этому случаю через социальные сети, чтобы привлечь внимание к ситуации и найти виновника аварии.

В мою машину въехал крепкий мужчина на машине Volkswagen. После того как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя,

– написала Олеся в своих соцсетях.

Также она добавила фотографию водителя, который сбежал после столкновения, надеясь, что эта информация поможет опознать его.

В комментариях к своему посту актриса ответила на вопросы поклонников и успокоила их, рассказав о своем состоянии после аварии. Олеся отметила, что хоть и пережила стрессовую ситуацию, ее здоровье сейчас в порядке.