"Там горело все": звезда фильма "Ну мам" вынужденно покинула родной дом

Известная украинская актриса Олеся Жураковская была вынуждена покинуть свою квартиру. Это произошло в результате очередного российского обстрела.

Сейчас при таких обстоятельствах актриса проживает в арендованном жилье. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Где сейчас проживает Олеся Жураковская?

Олеся Жураковская поделилась, что в результате одного из обстрелов российских оккупантов вблизи ее дома в Теремках произошел прилет. По словам актрисы, пожар был настолько сильным, что напугал всю ее семью.

Не планировала переезд, но прилетело в соседний дом на Теремках. Страшно там все горело. Мои родственники испугались и сказали: "Олеся, надо переселиться". И переселили меня на съемочную квартиру,

– рассказала актриса.

Поэтому уже на протяжении двух лет Жураковская живет на левом берегу Киева. По ее словам, большое преимущество такого расположения в том, что она работает в театре на левом берегу Днепра.

Я живу неподалеку от театра – мне близко. Я подумала, что во время войны это очень хорошо из-за комендантского часа. Бывает, засиживаюсь до позднего часа: в 23:45 могу выехать из театра и успеваю доехать,

– отметила она.

Какую роль Олеся Жураковская сыграла в фильме "Ну мам"?

Даже несмотря на то, что в Украине продолжаются страшные обстрелы и преступления российских оккупантов, которые уничтожают инфраструктуру, энергетику, гражданские объекты и человеческие дома, Олеся Жураковская является одной из тех актрис, которые продолжают выходить на сцену и съемочную площадку, даря людям свое тепло.

Так, она сыграла одну из главных ролей в украинском фильме "Ну, мам". Это теплая семейная история, которая рассказывает о самой большой любви в мире и самом важном человеке – маме.

Продюсером ленты стал Евгений Таллер. Премьера состоялась 22 января 2026 года. В этом фильме Олеся Жураковская воплотила образ человека, который имеет реального прототипа – покойную маму Евгения Таллера, которой он и посвятил эту ленту. Поэтому для актрисы эта роль стала очень особенной и определяющей.