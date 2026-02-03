"Там горіло усе": зірка фільму "Ну мам" вимушено покинула рідну домівку
- Олеся Жураківська покинула свою квартиру через російські обстріли, які спричинили пожежу в сусідньому будинку.
- Акторка наразі проживає на лівому березі Києва, що зручно через близькість до театру, де вона працює.
Відома українська акторка Олеся Жураківська була вимушена покинути свою квартиру. Це сталося внаслідок чергового російського обстрілу.
Наразі за таких обставин акторка проживає в орендованій оселі. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Де зараз проживає Олеся Жураківська?
Олеся Жураківська поділилася, що внаслідок одного з обстрілів російських окупантів поблизу її будинку в Теремках стався приліт. За словами акторки, пожежа була настільки сильною, що налякала всю її родину.
Не планувала переїзд, але прилетіло в сусідній будинок на Теремках. Страшно там усе горіло. Мої родичі злякалися й сказали: "Олеся, треба переселитися". І переселили мене на знімальну квартиру,
– розповіла акторка.
Тож уже впродовж двох років Жураківська живе на лівому березі Києва. За її словами, велика перевага такого розташування в тому, що вона працює в театрі на лівому березі Дніпра.
Я живу неподалік від театру – мені близенько. Я подумала, що під час війни це дуже добре через комендантську годину. Буває, засиджуюся до пізньої години: о 23:45 можу виїхати з театру й встигаю доїхати,
– зазначила вона.
Яку роль Олеся Жураківська зіграла у фільмі "Ну мам"?
Навіть попри те, що в Україні тривають страшні обстріли та злочини російських окупантів, які нищать інфраструктуру, енергетику, цивільні об'єкти й людські домівки, Олеся Жураківська є однією з тих акторок, які продовжують виходити на сцену та знімальний майданчик, даруючи людям своє тепло.
Так, вона зіграла одну з головних ролей в українському фільмі "Ну, мам". Це тепла сімейна історія, яка розповідає про найбільшу любов у світі та найважливішу людину – маму.
Продюсером стрічки став Євген Таллер. Прем'єра відбулася 22 січня 2026 року. У цьому фільмі Олеся Жураківська втілила образ людини, яка має реального прототипа – покійну маму Євгена Таллера, якій він і присвятив цю стрічку. Тож для акторки ця роль стала дуже особливою та визначальною.