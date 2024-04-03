Это парализовало: Олеся Жураковская эмоционально высказалась о подруге, которая оказалась предательницей

Украинская актриса Олеся Жураковская заговорила о своей бывшей подруге, актрисе Ирине Горбачевой. Точку в их отношениях и общении поставила полномасштабная война.

Известно, что Горбачева родилась в Донецкой области и жила в Мариуполе, но не осудила войну России против Украины. Теперь Олеся Жураковская откровенно призналась, что чувствует из-за измены экс-подруги.

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Олеся Жураковская об Ирине Горбачевой

Жураковская признала, что всегда считала Горбачеву своей близкой подругой. Несмотря на это актриса признала, что взгляды Ирины, которая в течение длительного времени жила и работала в Украине, стали для нее сильным ударом.

Для меня это был удар. Я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит: "в целом я не осуждаю". Это просто парализовало меня в тот момент. Но такое сейчас время. Нужно рвать связи, не оглядываясь назад. Нужно, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары,

– отметила Жураковская.

Интервью Олеси Жураковской: смотрите видео

Жураковская понимает, что с такими лицами следует разрывать отношения, не оглядываясь назад. Поэтому актриса больше не имеет никаких связей и общения с Горбачевой.

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