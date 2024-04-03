Відомо, що Горбачова народилася на Донеччині та жила в Маріуполі, але не засудила війну Росії проти України. Тепер Олеся Жураківська відверто зізналась, що відчуває через зраду експодруги.
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Олеся Жураківська про Ірину Горбачову
Жураківська визнала, що завжди вважала Горбачову своєю близькою подругою. Попри це актриса визнала, що погляди Ірини, яка протягом тривалого часу мешкала та працювала в Україні, стали для неї сильним ударом.
Для мене це був удар, я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже: "загалом я не засуджую". Це просто паралізувало мене в той момент. Але такий зараз час. Потрібно рвати зв'язки, не озираючись назад. Потрібно, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості. На місце цих людей прийдуть ті, у яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, щоб заплатити їм гонорари,
– зазначила Жураківська.
Інтерв'ю Олесі Жураківської: дивіться відео
Жураківська розуміє, що з такими особами слід розривати відносини, не оглядаючись назад. Тому акторка більше не має жодних зв'язків і спілкування з Горбачовою.
Позиція Ірини Горбачової: що відомо
- Актриса Ірина Горбачова народилася і провела до 9 років свого життя в Маріуполі, після чого її сім'я переїхала до Підмосков'я.
- У дорослому віці вона повернулася в Україну і протягом тривалого часу проживала в столиці. Тут Ірина вийшла заміж за українського співака та соліста гурту Quest Pistols Антона Савлєпова.
- Після початку повномасштабної війни Ірина намагалася залишатися нейтральною, але з часом продемонструвала свою проросійську позицію. У квітні 2023 року актриса взяла участь у Московському кінофестивалі.
- Пізніше стало відомо, що вона розлучилася з чоловіком. За словами Горбачової, співак не прийняв її громадянської позиції та рішення проживати в Росії.
- В одному з останніх інтерв'ю Ірина заявила, що надає допомогу біженцям з "ДНР" та "ЛНР", а також не має наміру засуджувати свою країну.