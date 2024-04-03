Відомо, що Горбачова народилася на Донеччині та жила в Маріуполі, але не засудила війну Росії проти України. Тепер Олеся Жураківська відверто зізналась, що відчуває через зраду експодруги.

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Олеся Жураківська про Ірину Горбачову

Жураківська визнала, що завжди вважала Горбачову своєю близькою подругою. Попри це актриса визнала, що погляди Ірини, яка протягом тривалого часу мешкала та працювала в Україні, стали для неї сильним ударом.

Для мене це був удар, я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже: "загалом я не засуджую". Це просто паралізувало мене в той момент. Але такий зараз час. Потрібно рвати зв'язки, не озираючись назад. Потрібно, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості. На місце цих людей прийдуть ті, у яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, щоб заплатити їм гонорари,

– зазначила Жураківська.

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Жураківська розуміє, що з такими особами слід розривати відносини, не оглядаючись назад. Тому акторка більше не має жодних зв'язків і спілкування з Горбачовою.

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