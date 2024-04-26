С началом полномасштабного вторжения актриса осталась в родной Украине. Кино 24 расскажет, где сейчас и вернулась ли в кино от начала большой войны Ольга Атанасова-Лукьяненко.

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Где застала война актрису и где она сейчас

Когда началось полномасштабное вторжение, Ольга Атанасова осталась в Киеве. Актриса тогда отправила свою дочь Адель за границу вместе с ее папой, бывшим мужем Ольги. О чем она рассказывала в интервью Алине Доротюк.

В одном из своих интервью актриса, отвечая на вопрос, почему она не поехала, отметила, что "не боялась. Была уверена, что все будет хорошо, еще и сама поддерживала других".

Уже летом 2023 года актриса ездила в Германию и привезла дочь в Украину. Журналисты поинтересовались, не думала ли она остаться за границей с дочкой.

У меня даже амбиций таких не было, моя жизнь – здесь (в Украине – Кино 24),

– ответила Ольга Атанасова.

К слову, с начала войны актриса на своей странице в социальной сети распространяла сборы в поддержку ВСУ. В частности, Ольга участвовала в благотворительном "Кино-бранче" вместе другими украинскими актрисами Валерией Ходос и Анной Сагайдачной, который также организовывали, чтобы собрать средства на нужды разведки.

Обломок "Шахеда" попал в дом

От очередной ракетной атаки вражеских войск в декабре 2023 года в Киеве пострадал дом, в котором проживала актриса.

Ее квартира находится всего на несколько этажей ниже жилья ведущего Андрея Ковальского, которое полностью было разрушено.

Тогда, как рассказывала Ольга Атанасова, которая вместе с дочкой вернулась из Германии в Украину, она ни разу не пожалела о возвращении в Украину.

Gornsdorf очень много мне дал. Мысли. Друзья. Необычную для меня жизнь. Но ни разу я не пожалела. Несмотря на все обстоятельства. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах,

– прокомментировала Атанасова.

Вернулась ли актриса в кино с начала большой войны

Киноиндустрия в Украине с началом полномасштабной войны на время приостановилась.

Впоследствии актриса Ольга Атанасова-Лукьяненко снова начала сниматься в кино. В частности, она сыграла одну из главных ролей в 3 сезоне детектива "Вскрытие покажет". Это был первый проект, в котором актриса снялась с начала вторжения.

Да, это была первая работа (с начала полномасштабной войны – Кино 24), поэтому очень важна. Может, это прозвучит как-то пафосно, но это было для меня как возвращение в счастье. Даже несмотря на то, что в стране идет такая жестокая война. Потому что именно моя работа делает меня счастливой... Я знаю, что многие актеры после начала полномасштабного вторжения начали осваивать другие профессии, начали учиться готовить есть, работать где-то в индустрии красоты. Я так не смогла. Я вижу себя исключительно в своей профессии. И этот проект был для меня как глоток свежего воздуха. Поэтому я просто наслаждалась процессом съемок. Я вообще всегда наслаждаюсь своей работой, но на этот раз – как никогда раньше,

– делилась впечатлениями актриса в своих предыдущих интервью.