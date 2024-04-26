З початком повномасштабного вторгнення акторка залишилася у рідній Україні. Кіно 24 розповість, де зараз та чи повернулася у кіно від початку великої війни Ольга Атанасова-Лук'яненко.

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Де застала війна акторку та де вона зараз

Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ольга Атанасова залишилась у Києві. Акторка тоді відправила свою доньку Адель за кордон разом з її татом, колишнім чоловіком Ольги. Про що вона розповідала у інтерв'ю Аліні Доротюк.

В одному із своїх інтерв'ю акторка, відповідаючи на питання, чому вона не поїхала, зазначила, що "не боялася. Була впевнена, що все буде добре, ще й сама підтримувала інших".

Вже влітку 2023 року акторка їздила в Німеччину та привезла доньку в Україну. Журналісти поцікавилися, чи не думала вона залишитися за кордоном з донькою.

В мене навіть амбіцій таких не було, моє життя – тут (в Україні – Кіно 24),

– відповіла Ольга Атанасова.

До слова, з початку війни акторка на своїй сторінці в соціальній мережі поширювала збори на підтримку ЗСУ. Зокрема, Ольга брала участь в благодійному "Кіно-бранчі" разом іншими українськими акторками Валерією Ходос та Анною Сагайдачною, який також організовували, аби зібрати кошти на потреби розвідки.

Уламок "Шахеда" влучив у будинок

Від чергової ракетної атаки ворожих військ в грудні 2023 року в Києві постраждав будинок, в якому проживала акторка.

Її квартира знаходиться всього на декілька поверхів нижче від житла ведучого Андрія Ковальського, яке вщент було зруйноване.

Тоді, як розповідала Ольга Атанасова, яка разом з донькою повернулася з Німеччини до України, вона жодного разу не пожалкувала про повернення в Україну.

Gornsdorf дуже багато мені дав. Думки. Друзі. Незвичайне для мене життя. Але жодного разу я не пожалкувала. Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин,

– прокоментувала Атанасова.

Чи повернулася акторка до кіно від початку великої війни

Кіноіндустрія в Україні з початку повномасштабної війни на певний час призупинилася.

Згодом акторка Ольга Атанасова-Лук'яненко знову почала зніматися в кіно. Зокрема, вона зіграла одну з головних ролей у 3 сезоні детективу "Розтин покаже". Це був перший проєкт, в якому акторка знялася з початку вторгнення.

Так, це була перша робота (з початку повномасштабної війни – Кіно 24), тому дуже важлива. Може, це прозвучить якось пафосно, але це було для мене як повернення в щастя. Навіть попри те, що в країні йде така жорстока війна. Бо саме моя робота робить мене щасливою... Я знаю, що багато акторів після початку повномасштабного вторгнення почали опановувати інші професії, почали вчитися готувати їсти, працювати десь в індустрії краси. Я так не змогла. Я бачу себе винятково у своїй професії. І цей проєкт був для мене як ковток свіжого повітря. Тому я просто насолоджувалася процесом зйомок. Я взагалі завжди насолоджуюся своєю роботою, але цього разу – як ніколи раніше,

– ділилася враженнями акторка в своїх попередніх інтерв'ю.