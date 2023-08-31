Актриса появилась на фотоколле новой картины "О деньгах и крови" (D'Argent Et De Sang), будущего французского минисериала, в котором она исполнила главную роль.

Интересно Истории о взрослении и хите Параджанова: украинские фильмы на Венецианском кинофестивале

Ольга Куриленко на Венецианском кинофестивале 2023

Ольга Куриленко появилась в нежно-розовом платье на бретельках от известного ливанского дизайнера Elie Saab. Звезда поразила зрителей элегантностью и стилем. Платье было украшено белыми вышитыми цветами, что придало образу нотки нежности. Актриса дополнила свой вид блестящими туфлями на каблуке и высоким хвостом.

На акценты приобрела украшения. Серебряные серьги-кольца и золотая цепочка подчеркивали стильный имидж Ольги. Оказывается, что актриса не только блестяще исполняет свои роли на экране, но всегда способна подобрать непревзойденный образ для разнообразных событий.

Чем известна Ольга Куриленко

Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В 13-летнем возрасте девочку заметили московские модельные агенты и пригласили работать в этой сфере.

В 16 лет Куриленко уехала в Париж и работала там в модельном агентстве Madison.

В 2005 году девушка дебютировала в кино. Тогда она снялась в ленте "Безименный палец".

В 2008 году Ольга сыграла роль Камиллы, любимой Джеймса Бонда, в фильме "Квант милосердия", что принесло ей безумную популярность.

После полномасштабного вторжения звезда поддержала Украину.

Украина на Венецианском кинофестивале

Заметьте, в программе Венецианского кинофестиваля покажут немало украинских фильмов, среди которых щемящая история о взрослении режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", иммерсивный проект "Первые сутки", культовый фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков" и лента совместного производства Украина "Фотофобия".