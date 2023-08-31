Акторка з'явилася на фотоколі нової картини "Про гроші та кров" (D’Argent Et De Sang), майбутнього французького мінісеріалу, у якому вона виконала головну роль.

Цікаво Історії про дорослішання та хіт Параджанова: українські фільми на Венеційському кінофестивалі

Ольга Куриленко на Венеційському кінофестивалі 2023

Ольга Куриленко з'явилася у ніжно-рожевій сукні на бретельках від відомого ліванського дизайнера Elie Saab. Зірка вразила глядачів своєю елегантністю та стилем. Сукня була прикрашена білими вишитими квітами, що додало до образу нотки ніжності. Акторка доповнила свій вигляд блискучими туфлями на підборах та високим хвостом.

На акценти придбала також прикраси. Срібні сережки-кільця та золотий ланцюжок підкреслювали стильний імідж Ольги. Виявляється, що акторка не тільки блискуче виконує свої ролі на екрані, а й завжди здатна підібрати неперевершений образ для різноманітних подій.

Чим відома Ольга Куриленко

Ольга Куриленко народилась у Бердянську. У 13-річному віці дівчинку помітили московські модельні агенти й запросили працювати у цій сфері.

У 16 років Куриленко виїхала до Парижу й працювала там у модельній агенції Madison.

У 2005 році дівчина дебютувала у кіно. Тоді вона знялась у стрічці "Безіменний палець".

У 2008 році Ольга зіграла роль Камілли, коханої Джеймса Бонда, у фільмі "Квант милосердя", що принесло їй шалену популярність.

Після повномасштабного вторгнення зірка підтримала Україну.

Україна на Венеційському кінофестивалі

Зауважте, у програмі Венеційського кінофестивалю покажуть чимало українських фільмів, серед яких щемка історія про дорослішання режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-назавжди", імерсивний проєкт "Перша доба", культовий фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" та стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія".