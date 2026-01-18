Ольга родилась в актерской семье – Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских. Более того, ее старшая сестра, Наталья, также является актрисой. Где сейчас артистка, читайте в материале 24 Канала.
Где сейчас Ольга Сумская?
Ольга Сумская сейчас находится в Украине и продолжает активно развивать актерскую карьеру. В социальных сетях она освещает последствия войны, которую начала Россия, показывает свою жизнь и делится архивными фотографиями. Например, недавно актриса опубликовала фотографии, сделанные в далеком 1995 году.
Ольга Сумская, 1995 год / Фото из инстаграма актрисы
Ольга Сумская, 1995 год / Фото из инстаграма актрисы
26 марта в украинских кинотеатрах выйдет фильм "Скамер" с участием Сумской. В ленте рассказывается о двух братьях из Днепра, которые до начала полномасштабного вторжения работали в сфере телефонного мошенничества, однако после большой войны их жизнь кардинально меняется. Когда младший брат возвращается с фронта, то решает использовать свои навыки для борьбы с врагом.
12 марта 2026 года выйдет еще один фильм, где появилась Ольга Вячеславовна, под названием "Когда ты расстанешься?". Также актриса играет в театре, например в спектакле "Наши Кайдаши" вместе с Тарасом Цимбалюком, Натальей Денисенко и другими. Недавно знаменитости гастролировали по разным городам Польши.
Кроме того, во время полномасштабного вторжения Сумская помогает украинским военным.
Что еще известно об Ольге Сумской?
Ольга Сумская является лауреаткой Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и отмечена Орденом княгини Ольга III степени.
В 5-летнем возрасте впервые выступила на сцене. Девушка сыграла в спектакле "Дженни Герхардт" в Запорожском украинском драматическом театре имени М. Щорса.
Сумская – выпускница Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (1987). Она училась в мастерской Николая Рушковского. В течение 1988-2005 годов была актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки.
Среди известных фильмов, в которых снялась Ольга Вячеславовна: "Песики", "Собрание ОСМД", "Я, ты, он, она", "1+1 дома", "Тени забытых предков", "За двумя зайцами" и многие другие.