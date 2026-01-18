Где сейчас актриса Ольга Сумская, дочь которой живет в России

Ольга Сумская – легендарная украинская актриса, народная и заслуженная артистка Украины. Она дебютировала в кино в 1983 году, сыграв в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", а наибольшую популярность получила после сериала "Роксолана".

Ольга родилась в актерской семье – Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских. Более того, ее старшая сестра, Наталья, также является актрисой. Где сейчас артистка, читайте в материале 24 Канала.

Где сейчас Ольга Сумская?

Ольга Сумская сейчас находится в Украине и продолжает активно развивать актерскую карьеру. В социальных сетях она освещает последствия войны, которую начала Россия, показывает свою жизнь и делится архивными фотографиями. Например, недавно актриса опубликовала фотографии, сделанные в далеком 1995 году.

Ольга Сумская, 1995 год / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская, 1995 год / Фото из инстаграма актрисы

26 марта в украинских кинотеатрах выйдет фильм "Скамер" с участием Сумской. В ленте рассказывается о двух братьях из Днепра, которые до начала полномасштабного вторжения работали в сфере телефонного мошенничества, однако после большой войны их жизнь кардинально меняется. Когда младший брат возвращается с фронта, то решает использовать свои навыки для борьбы с врагом.

"Скамер": смотрите онлайн трейлер фильма

12 марта 2026 года выйдет еще один фильм, где появилась Ольга Вячеславовна, под названием "Когда ты расстанешься?". Также актриса играет в театре, например в спектакле "Наши Кайдаши" вместе с Тарасом Цимбалюком, Натальей Денисенко и другими. Недавно знаменитости гастролировали по разным городам Польши.

Кроме того, во время полномасштабного вторжения Сумская помогает украинским военным.

Что еще известно об Ольге Сумской?