Де зараз акторка Ольга Сумська, донька якої живе в Росії
- Ольга Сумська перебуває в Україні, активно розвиває акторську кар'єру.
- Сумська знімається у фільмах, грає в театрі та допомагає українським військовим.
Ольга Сумська – легендарна українська акторка, народна та заслужена артистка України. Вона дебютувала у кіно в 1983 році, зігравши у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", а найбільшу популярність отримала після серіалу "Роксолана".
Ольга народилася в акторській сім'ї – В'ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни Сумських. Ба більше, її старша сестра, Наталія, також є акторкою. Де зараз артистка, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Де зараз Ольга Сумська?
Ольга Сумська зараз перебуває в Україні й продовжує активно розвивати акторську кар'єру. У соціальних мережах вона висвітлює наслідки війни, яку розпочала Росія, показує своє життя і ділиться архівними світлинами. Наприклад, нещодавно акторка опублікувала фотографії, зроблені у далекому 1995 році.
26 березня в українських кінотеатрах вийде фільм "Скамер" за участі Сумської. У стрічці розповідається про двох братів із Дніпра, які до початку повномасштабного вторгнення працювали у сфері телефонного шахрайства, однак після великої війни їхнє життя кардинально змінюється. Коли молодший брат повертається з фронту, то вирішує використати свої навички для боротьби з ворогом.
"Скамер": дивіться онлайн трейлер фільму
12 березня 2026 року вийде ще один фільм, де з'явилася Ольга В'ячеславівна, під назвою "Коли ти розлучишся?". Також акторка грає у театрі, наприклад у виставі "Наші Кайдаші" разом з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко та іншими. Нещодавно знаменитості гастролювали різними містами Польщі.
Крім того, під час повномасштабного вторгнення Сумська допомагає українським військовим.
Що ще відомо про Ольгу Сумську?
Ольга Сумська є лавреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка і відзначена Орденом княгині Ольга III ступеня.
У 5-річному віці вперше виступила на сцені. Дівчина зіграла у виставі "Дженні Герхардт" у Запорізькому українському драматичному театрі імені М. Щорса.
Сумська – випускниця Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (1987). Вона навчалася у майстерні Миколи Рушковського. Протягом 1988-2005 років була акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки.
Серед відомих фільмів, в яких знялася Ольга В'ячеславівна: "Песики", "Збори ОСББ", "Я, ти, він, вона", "1+1 удома", "Тіні забутих предків", "За двома зайцями" та багато інших.