Де зараз акторка Ольга Сумська, донька якої живе в Росії

Ольга Сумська – легендарна українська акторка, народна та заслужена артистка України. Вона дебютувала у кіно в 1983 році, зігравши у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", а найбільшу популярність отримала після серіалу "Роксолана".

Ольга народилася в акторській сім'ї – В'ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни Сумських. Ба більше, її старша сестра, Наталія, також є акторкою. Де зараз артистка, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де зараз Ольга Сумська?

Ольга Сумська зараз перебуває в Україні й продовжує активно розвивати акторську кар'єру. У соціальних мережах вона висвітлює наслідки війни, яку розпочала Росія, показує своє життя і ділиться архівними світлинами. Наприклад, нещодавно акторка опублікувала фотографії, зроблені у далекому 1995 році.

Ольга Сумська, 1995 рік / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська, 1995 рік / Фото з інстаграму акторки

26 березня в українських кінотеатрах вийде фільм "Скамер" за участі Сумської. У стрічці розповідається про двох братів із Дніпра, які до початку повномасштабного вторгнення працювали у сфері телефонного шахрайства, однак після великої війни їхнє життя кардинально змінюється. Коли молодший брат повертається з фронту, то вирішує використати свої навички для боротьби з ворогом.

"Скамер": дивіться онлайн трейлер фільму

12 березня 2026 року вийде ще один фільм, де з'явилася Ольга В'ячеславівна, під назвою "Коли ти розлучишся?". Також акторка грає у театрі, наприклад у виставі "Наші Кайдаші" разом з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко та іншими. Нещодавно знаменитості гастролювали різними містами Польщі.

Крім того, під час повномасштабного вторгнення Сумська допомагає українським військовим.

Що ще відомо про Ольгу Сумську?