Руслана – это бренд, настоящая украинка, символ Украины, – Сумская вспомнила, какой была Писанка

Руслана Писанка не призналась об агрессивной форме рака, с которой боролась, ведь всегда сияла, улыбалась и никогда ни на что не жаловалась. Какой помнит звезду Ольга Сумская – читайте ниже.

В интервью 24 каналу Сумская отметила, что Руслана Писанка является брендом, настоящей украинкой и символом Украины. Руслана Писанка невероятно многое сделала для украинского кино, театра и телевидения.

Читайте также "Филин", "Крипосна", "Огнем и мечом": самые известные роли Русланы Писанки в фильмах и сериалах

Ольга Сумская вспомнила, какой была Руслана Пысанка

По ее словам, она сломала стереотипы: "Когда появилась Руслана – пышногрудая, роскошная – женщины поверили в себя. Те настоящие украинки, формами которых можно гордиться. Это невероятная, безумная энергетика, которую дарила Русланочка всем нам. Это неповторимый юмор, который я обожаю... Мы на одной ноте, мы очень чувствовали друг друга, ведь очень часто работали вместе на сцене в спектакле "Декамерон".

Нет Русланочки. Казалось, что этот человек будет вечно, просто такая безумная энергетика. Она такая всегда яркая и непобедимая, несгибаемая, и такая глубокая, такая мудрая,

– поделилась Ольга Сумская.

"Каждая ее фраза, каждое интервью для меня – это открытие, – вспоминает звезда. – Поэтому просто хочу поблагодарить вселенную за нашу Руслану, нашу украинку, нашу талантливую, прекрасную женщину, которой Украина гордится и будет гордиться всегда. Просто навсегда в нашем сердце".

Интервью с Ольгой Сумской в видеоформате: смотрите видео онлайн