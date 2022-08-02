В інтерв'ю 24 каналу Сумська зазначила, що Руслана Писанка є брендом, справжньою українкою та символом України. Руслана Писанка неймовірно багато зробила для українського кіно, театру та телебачення.

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Ольга Сумська згадала, якою була Руслана Писанка

За її словами, вона зламала стереотипи: "Коли з'явилася Руслана – пишногруда, розкішна – жінки повірили в себе. Ті справжні українки, формами яких можна пишатися. Це неймовірна, шалена енергетика, яку дарувала Русланочка усім нам. Це неповторний гумор, який я обожнюю. Ми на одній ноті, ми дуже відчували одна одну, адже дуже часто працювали разом на сцені у виставі "Декамерон".

Немає Русланочки. Здавалося, що ця людина буде вічно, просто така шалена енергетика. Вона така завжди яскрава і непереможна, незламна, і така глибока, така мудра,

– поділилася Ольга Сумська.

"Кожна її фраза, кожне інтерв'ю для мене – це відкриття, – згадує зірка. – Тому просто хочу подякувати всесвіту за нашу Руслану, нашу українку, нашу талановиту, прекрасну жінку, якою Україна пишається і буде пишатися завжди. Просто назавжди в нашому серці".

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