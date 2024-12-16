Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Oboz.ua. Ольга Сумская впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни, рассказав о своих внуках и старшей дочери Антонине Паперной, которая сейчас живет в России.

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Ольга Сумская рассказала о дочери и внуках, которые живут в России

Ольга Сумская призналась, что несмотря на физическое расстояние и сложные обстоятельства войны, она и ее семья ежедневно поддерживают связь. Она активно общается с дочерью Антониной Паперной и наблюдает за ростом своих внуков через видеосвязь.

Хотя в реальной жизни они еще не имели возможности встретиться после начала полномасштабного вторжения, это не уменьшает их желание быть вместе. Ольга отмечает, что ее внуки, которым сейчас семь и четыре года, безумно быстро взрослеют.

Она добавляет, что больше всего хочет обнять своих близких и признается, что это желание стало даже сильнее в период войны.

Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине – и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка,

– рассказала Сумская.

Относительно того, как живет ее дочь в России, Ольга отмечает, что хотя Антонина продолжает жить и работать в стране врага, но они не говорят о ее работе. Их общение больше сосредоточено на личных переживаниях. Ольга говорит, что Антонине трудно переживать войну и длительные разлуки с семьей, и это является для нее большим эмоциональным бременем.

"Как ей живется? Воспитывает деток, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно. О работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", – отметила актриса.

Ольга Сумская говорит, что, как и многие другие, ее дочь переживает боль разлуки и трудности из-за войны в Украине.