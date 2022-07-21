Сумская показала последнее сообщение от Русланы Писанки: "Писала об операции"

Ольга Сумская тяжело переживает смерть подруги и коллеги Русланы Пысанки. Актриса подозревает, что у Писанки были серьезные проблемы со здоровьем, о которых она никому не рассказывала. К тому же, Сумская поделилась частным сообщением от Русланы со своими подписчиками.

В инстаграме звезда показала последнее сообщение от Русланы, в котором говорилось об операции на ногу. Писанка писала, что мечтает как можно скорее поправиться и вернуться на сцену.

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Ольга Сумская показала последнее сообщение от Писанки

Олю, мечтаю и в жизни, и на сцене носиться с былой ловкостью. Стремлюсь к этому,

– написала звезда.



Последнее сообщение Писанки Ольге Сумской / Скриншот со сторис актрисы

По словам Сумской, это было последнее сообщение коллеги. Вероятно, речь идет об операции на ногу, которую звезды сделали в начале 2022 года. Тогда случилась неприятная ситуация, Писанка упала на сцене и подвернула ногу. Впоследствии ее прооперировали.

Как это? Руся, ты должна была вернуться на сцену,

– поделилась в старости Сумская.

Руслана Писанка умерла: коротко о главном

Известная украинская ведущая и актриса умерла от тяжелой болезни на 57 году жизни. Это произошло в Германии после операции. Как отметил близкий друг Писанки Владислав Горянский, врачи сделали операцию, ей становилось лучше. Однако ночью 19 июля состояние здоровья актрисы резко ухудшилось. "На днях ей сделали прошедшую успешно операцию. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все вроде бы было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все", – сказал актер.

Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу. Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспоминают всегда веселую Писанку.

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Ольга Сумская тяжело переживает потерю Русланы

Сумская отметила, что общалась с актрисой две недели назад, даже планировали вместе участие в спектакле. "Нет сил поверить в эту страшную новость. Руся рассказывала мне, как прятала маму по вайберу, потому что она уже была тогда в Германии, как бомбили Гореничи, как они уехали из Киева за глаза… Она сочувствовала мне относительно потери нашей мамы в феврале", – написала звезда.

Кроме этого, Руслана рассказывала Ольге об операции на ноге, которую она сломала до войны, и как врачи собирали ее по кусочкам.

Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных представлений! Более харизматической актрисы и личности сложно представить. Мы могли говорить часами обо всем,

– вспоминает Сумская.

Актриса дополнила, что Руслана всегда была улыбчива на публике, поэтому никто не знал о ее боли. "Руся очень тяжело пережила смерть брата несколько лет назад, он был прекрасным кинооператором, потом операция на сердце у мамы… Я видела, как ей тяжело, но она не подавала знака. Никто не знал о ее боли. На публике – это всегда фейерверк эмоций, обаяния, таланта и хорошего юмора. Я радовалась за Русю, когда ее утвердили на плюсах ведущей программы "Твой день". Любовалась ею в кадре, я знала, насколько для нее это было важно – вернуться на ТВ", – написала она.

Эта страшная новость о ее потере ошеломила всю страну, миллионы поклонников Русланы. Прощай, наша Русланочка!,

– подытожила Ольга.

Также Сумская показала последнее фото вместе с Писанкой в студии.



Ольга Сумская и Руслана Писанка / Фото из инстаграма актрисы