Об участии Писанки в мистической драме "Демоны" никто не знал, ведь творческая команда держала это в секрете. "Мы представляли как досним фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей", – призналась Ворожбит.

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Наталья Ворожбит рассказала о съемках с Русланой Писанкой в фильме "Демоны"

"Душа моя, Руся... Дальше надо писать некролог. Некролог о красивой женщине в расцвете сил и таланта, которая стала родной. Начну с фактажа, чтобы сразу не зарыдать вслух, – с эмоционального сообщения режиссера".

Мы снимали фильм "Демоны" и держали интригу, что Руслана Пысанка сыграла в нем главную роль. Ну такие маленькие киношные радости. Мы представляли как досним фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей,

– пишет она.

"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры одевала парик"

По словам режиссера, Писанка говорила, что совершает "квантовый скачок". "В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры одевала парик. Приезжала на пересъемку на Полтавщину после эфира за рулем и в ночь возвращалась. Каждый день совершала подвиг на этих непростых съемках в экспедиции", – поделилась Наталья.

"Она поражала своей самоотверженностью и доверием, – вспоминает Ворожбит. – Материал сложный, но никакого каприза и признаков звездности. Она хотела сниматься в украинском кино. Но ее не снимали, будем честны".

Режиссер поделилась, что был продолжительный кастинг на главную роль, они пробовали сотни актрис. Но случайно Ворожбит просмотрела интервью с Писанкой – и сердце утихло.

Как в любви. Моя. Личность, глубь, содержание, энергия. Когда она зашла на первые пробы – это зашла вселенная и полностью заполнила пространство. А как она красива! Мы сейчас монтируем фильм и я постоянно думаю "какой красивый человек в кадре",

– вспоминает режиссер.

В своем кругу Наталья называла Писанку "моя малышка", ведь чувствовала ее нежность и хрупкость. Попутно хотела ей в этом признаться. Но не скажет. Однако лучшая ее роль есть.

Как известно, еще не все сцены сняты, но команда проекта найдет выход из ситуации. "Мы что-нибудь придумаем, кино будет! Оно будет посвящено ее звезде", – говорят они.

Кстати, тизер фильма "Демоны" показали весной в Каннах. Все были в восторге от Русланы, как вспоминает Ворожбит, она "действительно плакала и не могла говорить из-за эмоций".

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"Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!"

Ее персонаж в фильме – Нина – постсоветская Украина. "Со всеми травмами, тяжелым наследием, потерянными надеждами, но красивая и непобедимая. И Руся воплотила это блестяще. Я хочу, чтобы в памяти она осталась не только как телеведущая, секс-символ и прочее, но и как звезда украинского кино. Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!", – подчеркнула Ворожбит.



Прости, моя малышка, за тяжелые съемки. Прости, что не все успели. Прости. Люблю тебя очень. Спасибо очень. Соболезнование близким, Игорь, друг, держись, ты был настоящим тылом, другом, всем для нее, а она для тебя – могу только представить,

– подытожила Ворожбит.



Руслана Писанка / Фото из фейсбука Наталки Ворожбит

Напомним, Руслана Пысанка скончалась в возрасте 57 лет. Причина смерти – тяжелая болезнь. Многие звезды на коллег выразили соболезнования.

О чем рассказывает фильм "Демоны"

В центре истории – бездомный из россии, который приезжает в гоголевские места вблизи Сорочинцев. По сюжету он знакомится с девушкой Нинкой, готовой его впустить в дом на зиму. Однако ему придется столкнуться с мистикой этого загадочного поселка и личностью хозяйки.

"Демоны": смотрите тизер