Звезда "Доктора Хауса" изменилась до неузнаваемости после заметного похудения: как выглядит актриса
- Оливия Уайлд, известная своей ролью в "Доктор Хаус", вызвала обсуждение в соцсетях из-за заметного похудения, что повлекло предположение об использовании препаратов для снижения веса.
- Актриса не комментировала слухи, а ее изменения во внешности стали темой обсуждения после выхода на красную дорожку на кинофестивале в Сан-Франциско.
Оливия Уайлд известная американская актриса, которая получила известность после роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус". Недавно звезду почти не узнали из-за заметного похудения.
В сети даже появились предположения, что она могла использовать препараты вроде "Оземпик". Об этом сообщает Hindustan Times.
Как Оливия Уайлд изменилась до неузнаваемости?
Оливия Уайлд появилась на 69-м Международном кинофестивале в Сан-Франциско. После ее выхода на красную дорожку пользователи соцсетей начали активно обсуждать изменения во внешности актрисы. В частности, обратили внимание на более выразительные скулы, четкие черты лица и значительно более стройную фигуру. Ролик опубликовали также на инстаграм-странице KCBS Radio.
В соцсетях сразу начали распространяться различные версии причин такого похудения: от строгих диет и интенсивных тренировок до использования популярных препаратов для снижения веса, в частности "Оземпика". В то же время сама актриса не комментировала эти предположения.
Кто такая Оливия Уайлд?
Оливия Уайлд – известная американская актриса, режиссер и продюсер. Вот, что известно о знаменитости:
- Сейчас ей 42 года.
- Широкую известность она получила благодаря роли Тринадцатой в сериале "Доктор Хаус", где снималась в 2007-2012 годах.
- Кроме этого, актриса сыграла в таких фильмах, как "Трон: Наследие", "Ковбои против пришельцев" и "Эффект Лазаря".
- В 2022 году она выступила режиссером психологического триллера "Не волнуйся, сердечко".
- Оливия Уайлд также известна своей активной гражданской позицией и участием в гуманитарных инициативах.
- Она поддерживает феминистические идеи и придерживается растительного образа питания.