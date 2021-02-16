Голливудская актриса Оливия Уайлд расвелась и начала роман с коллегой по фильму "Не волнуйся, любимая" Гарри Стайлзом. До сих пор она не комментировала совместной работы, однако на днях все же сделала исключение и похвалила нового бойфренда.

Впервые об отношениях Гарри Стайлза и Оливии Уайлд стало известно в январе 2021 года. И пока пресса узнает новые детали этого романа, актриса и продюсер фильма "Не волнуйся, любимая" публично поблагодарила бойфренду.

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По словам Оливии Уайлд, в Голливуде есть немного актеров, которые согласятся сыграть второстепенную роль, сделав женщину главной в сюжете. Поэтому и кастинги на такие проекты часто затягивают и превращаются в муку для продюсеров.

"Малоизвестный факт: большинство актеров-мужчин не хотят играть второстепенные роли в женских фильмах. Индустрия воспитала их в убеждении, что это преуменьшает их могущество, то есть финансовую ценность. Это является одной из причин того, что так трудно получить финансирование для фильмов, посвященных женским историям. Трудно найти актеров, которые понимают, почему стоит позволить женщине быть в центре внимания", – рассказала Оливия Уайлд.

Однако Гарри Стайлз сразу подписал контракт и охотно сыграл в картине "Не волнуйся, любимая", дав возможность своей коллеге Флоренс Пью раскрыться в ленте. За это Оливия Уайлд решила публично поблагодарить актеру.

"Гарри Стайлс, "наш Джек", не только получил удовольствие от возможности позволить блестящей Флоренс Пью занять центральное место в качестве "нашей Алисы", но и наполнил каждую сцену тонким чувством человечности. Он не обязан был присоединяться к нашему кружку, но он запрыгнул на борт со смирением и милосердием и каждый день поражал нас талантом и теплотой", – добавила она.

Такой комментарий вызвал оживленное обсуждение, ведь до сих пор Оливия Уайлд даже не реагировала на вопросы о Гарри Стайлза, с которым она строит отношения после внезапного развода. Пока актриса рассказала только об их совместный проекте. Однако, возможно, это первый шаг к объявление об отношениях.

Что известно о романе Оливии Уайлд и Гарри Стайлза