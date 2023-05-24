Образ Доминика Торетто сделал Вина Дизеля настоящей звездой, после этого он получил интересные роли в таких проектах: боевике "Три икса", комедии "Лысый нянька: Спецзадача", комедийной драме "Признайте меня виновным", историческом фильме "Аннибал – завоеватель" и других . Кроме "Форсажа 10", недавно актер появился в фэнтези "Стражи галактики 3".

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Как менялся Вин Дизель на протяжении 22 лет – фото

Фильмы, в которых снялся Дизель, имели разный успех, однако его хиты помогли ему закрепить за собой статус популярной звезды. В отличие от других актеров, пытавшихся переосмыслить свой публичный образ, Дизель всегда был известен своей лысиной, обжатой одеждой и хриплым голосом. В материале 24 Канала вы можете увидеть, как изменялся Вин Дизель за последние 22 года.

Вин Дизель в 2001 году ("Форсаж 1")



Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2022 году ("Три искры")

Вин Дизель / Paramount Pictures

Вин Дизель в 2003 году ("Одиночка")

Вин Дизель / New Line Cinema

Вин Дизель в 2004 году ("Хроники Риддика")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2006 году ("Докажите мою вину")

Вин Дизель / Bob Yari Productions

Вин Дизель в 2009 году ("Форсаж 4")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2011 году ("Форсаж 5")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2013 году ("Форсаж 6")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2015 году ("Форсаж 7")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2016 году ("Три искры")

Вин Дизель / Paramount Pictures

Вин Дизель в 2017 году ("Форсаж 8")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2020 году ("Бладшот")

Вин Дизель / Columbia Pictures

Вин Дизель в 2021 году ("Форсаж 9")

Вин Дизель / Universal Pictures

Вин Дизель в 2023 году ("Форсаж 10")

Вин Дизель / Universal Pictures