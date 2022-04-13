"Они все сцыкуны, боятся": Наталья Денисенко о российских коллегах, молчащих о войне

Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко рассказала о российских коллегах, решивших молчать о войне России против Украины. Она считает, что тем артистам-молчунам следует запретить выступать в нашей стране.

Денисенко призналась, что много раз пыталась достучаться до россиян, однако получала либо слова поддержки, либо ее сразу же блокировали. Об этом актриса рассказала в интервью "ЖВЛ".

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Наталья Денисенко о российских коллегах, молчащих о войне

Актриса рассказала, что писала в телеграм некоторым актрисам, с которыми она снималась, но не получила ответа.

Они все сцыкуны, боятся. Я даже писала в телеграм-канал некоторым девушкам-актрисам, с которыми я снималась. Мол, вам не стыдно молчать? Ты зарабатывала деньги, приезжала и говорила, как ты любишь Киев. Не было никакого ответа, просто игнор или блокировка меня в этом телеграм-канале. Этим все сказано,

– рассказала Денисенко.

Как сообщила звезда, она будет всю жизнь ненавидеть всех россиян и научит ненавидеть своих детей. "Потому что это не нация. Это просто... я даже не знаю, как назвать такой народ. У меня нет слов, кроме нецензурной лексики", – уточнила она.

Каково может быть оправдание звезд? Какое? Если у нас умирают дети, которым по 18 месяцев. Они говорят, что они не должны? Виновны. Я надеюсь, что таким людям будет полностью закрыта дорога (в Украину, – Кино 24),

– сказала Денисенко.

Кроме этого, Наталья Денисенко будет отслеживать всех актеров, которые будут с ней сниматься: "Я никогда не допущу и не буду сниматься в проектах, в которых есть россияне".

Актрисе даже не лежит сердце к российским коллегам, осудившим войну, ведь такие вещи она считает вполне логичными.

"Юрий Дудь, который пытается донести всю правду или рэпер Face, который осуждает свою власть. Это логично, что так должно быть. Вот если есть сатана, а я верующая и вижу, что сатана убивает людей. То логично, что я ему буду противостоять". Нет оправданий никому. Люди и дети умирают", – отметила украинская звезда.

Наталья Денисенко рассказала о российских артистах: смотрите видео