Россия хочет показать в кино фильм "Операция "Фортуна", который Гай Ричи переснимал ради украинцев

Россия в очередной раз прибегает к прокату голливудских фильмов, несмотря на бойкот Голливуда. Следом за "Аватаром: Путь воды", россияне собираются показать новый фильм Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы".

Очередная работа легендарного Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы" с бюджетом в 150 миллионов долларов и мировыми звездами выйдет не только в кинотеатрах цивилизованного мира с 5 января. Лента планируется к показу в России с 12 января. Об этом сообщает фейсбук-страница "Кино, которое не посмотрят орки", передает 24 канал.

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Россия планирует показать в кино новый фильм Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы"

Мы все можем приобщиться, чтобы не допустить санкционной премьеры – репостами, публикациями, обращениями и тому подобное, потому что каждый кинохит, который не выйдет в России, – это не полученные огромные деньги на войну против Украины! Предыдущий фильм Гая Ричи "Джентльмены" в кинотеатрах России до полномасштабной войны в 2019 году за конкуренции с фильмами Голливуда, тогда еще выходившими у них в прокат, собрал более 1,2 миллиарда рублей,

– сообщили на фейсбук-странице "Кино, которое не посмотрят орки".

Прокатчиком в России выступила компания Global Film.

Кстати, мировая премьера ленты планировалась еще в марте, но ее перенесли, к тому же, ради нашей страны, потому что переснимали сцены, где по вымышленному сюжету фигурировали украинцы в образе гангстеров, что авторы считали это неуместным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Но из-за войны в Украине дату премьеры перенесли на январь 2023 года, а сцены, в которых фигурировали украинцы в образе "плохих", – пересняли. Главные роли в ленте сыграли Джейсон Стейтем и Хью Грант.

Чтобы было ясно, в фильме много плохих парней… Антагонисты приезжают со всего света. Но из-за чувствительности к войне, которая продолжается в Украине, было решено, что некоторые из них больше не должны идентифицироваться как украинцы,

– отметили инсайдеры.

В новом фильме Гая Ричи покажут историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), помогающего шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса. В трейлере речь как раз о том, как Орсон по прозвищу "Фортуна" (Джейсон Стейтем) рассказывает, что смертоносное оружие купил украинский синдикат. На что его компаньонка в исполнении Обри Плазы отвечает, и дальше начинается разговор:

– Этот неизвестный продавец был вчера среди вас.

- Украинец. Я могу проникнуть внутрь украинцев.

– Хотя бы пригласи их сначала на ужин, прежде чем проникать в них. Извращенец.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": смотрите трейлер