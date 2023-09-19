Главного героя в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало". Кроме него, в картине принял участие Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в "Богемной рапсодии", а в "Оппенгеймере превратился в ученого Дэвида Гилла.

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"Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком всех времен

Фильм "Оппенгеймер" собрал более 912 миллионов долларов в мировом прокате. Этот результат установил новый рекорд, предыдущим лидером была лента "Богемная рапсодия" режиссера Брайана Сингера, которая в 2018 году собрала 902 миллиона долларов.

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Интересно, что это не единственный рекорд, установивший фильм "Оппенгеймер". Он также стал самым успешным фильмом о Второй мировой войне и занял третье место в списке кассовых лент 2023 года, опередив только "Барби" и "Братьев Супер Марио в кино".

Кроме того, эта лента является третьей по объему сборов среди работ режиссера Кристофера Нолана, уступая лишь блокбастерам о Бэтмене "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь возвращается".

"Оппенгеймер": смотрите трейлер

Коротко о Роберте Оппенгеймере

Роберт Оппенгеймер был американским физиком-теоретиком. Родился 22 апреля 1904 г. в Нью-Йорке и умер 18 февраля 1967 г. в Принстоне, Нью-Джерси, США. Оппенгеймер являлся профессором физики Калифорнийского университета в Беркли и членом Национальной академии наук США с 1941 года. Одним из его известнейших достижений было руководство Мангеттенским проектом, где в годы Второй мировой войны разрабатывали первые образцы ядерного оружия. Из-за этого вклада его часто называют "отцом атомной бомбы".