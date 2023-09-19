Головного героя у фільмі зіграє Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок". Крім нього, у картині взяв участь Рамі Малек, який виконав роль Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії", а у "Оппенгеймері перевтілився у вченого Девіда Гілла.
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"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів
Фільм "Оппенгеймер" зібрав понад 912 мільйонів доларів у світовому прокаті. Цей результат встановив новий рекорд, попереднім лідером була стрічка "Богемна рапсодія" режисера Браяна Сінгера, яка у 2018 році зібрала 902 мільйони доларів.
Цікаво, що це не єдиний рекорд, який встановив фільм "Оппенгеймер". Він також став найуспішнішим фільмом про Другу світову війну та зайняв третє місце в списку найкасовіших стрічок 2023 року, випередивши лише "Барбі" та "Братів Супер Маріо в кіно".
Крім того, ця стрічка є третьою за обсягом зборів серед робіт режисера Крістофера Нолана, поступаючись лише блокбастерам про Бетмена "Темний лицар" і "Темний лицар повертається".
"Оппенгеймер": дивіться трейлер
Коротко про Роберта Оппенгеймера
Роберт Оппенгеймер був американським фізиком-теоретиком. Народився 22 квітня 1904 року в Нью-Йорку і помер 18 лютого 1967 року в Принстоні, Нью-Джерсі, США. Оппенгеймер був професором фізики Каліфорнійського університету в Берклі та членом Національної академії наук США з 1941 року. Одним з його найвідоміших досягнень було керівництво Мангеттенським проєктом, де в роки Другої світової війни розробляли перші зразки ядерної зброї. Через цей внесок його часто називають "батьком атомної бомби".