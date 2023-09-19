Головного героя у фільмі зіграє Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок". Крім нього, у картині взяв участь Рамі Малек, який виконав роль Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії", а у "Оппенгеймері перевтілився у вченого Девіда Гілла.

Читайте ще Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком усіх часів

Фільм "Оппенгеймер" зібрав понад 912 мільйонів доларів у світовому прокаті. Цей результат встановив новий рекорд, попереднім лідером була стрічка "Богемна рапсодія" режисера Браяна Сінгера, яка у 2018 році зібрала 902 мільйони доларів.

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Цікаво, що це не єдиний рекорд, який встановив фільм "Оппенгеймер". Він також став найуспішнішим фільмом про Другу світову війну та зайняв третє місце в списку найкасовіших стрічок 2023 року, випередивши лише "Барбі" та "Братів Супер Маріо в кіно".

Крім того, ця стрічка є третьою за обсягом зборів серед робіт режисера Крістофера Нолана, поступаючись лише блокбастерам про Бетмена "Темний лицар" і "Темний лицар повертається".

"Оппенгеймер": дивіться трейлер

Коротко про Роберта Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер був американським фізиком-теоретиком. Народився 22 квітня 1904 року в Нью-Йорку і помер 18 лютого 1967 року в Принстоні, Нью-Джерсі, США. Оппенгеймер був професором фізики Каліфорнійського університету в Берклі та членом Національної академії наук США з 1941 року. Одним з його найвідоміших досягнень було керівництво Мангеттенським проєктом, де в роки Другої світової війни розробляли перші зразки ядерної зброї. Через цей внесок його часто називають "батьком атомної бомби".