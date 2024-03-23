"Оппенгеймер" и не только: 3 лучших исторических фильма

"Оппенгеймер" завоевал сердца зрителей и кинокритиков и стал одним из лучших и самых кассовых фильмов года. Но это не единственная удачная историческая лента, которая заслуживает просмотра. Воспользуйтесь нашей подборкой, если вам нравятся картины, которые рассказывают о прошлом.

Кино 24 подобрал несколько исторических фильмов, которые являются одними из лучших в этой категории и получили немало наград. Они покоряют игрой актеров и тем, как передают атмосферу древних времен.

Интересно 5 новых сериалов Netflix, от которых не сможете оторваться

"Оппенгеймер"

: 2023: Кристофер Нолан: 8.3

Справедливым будет начать подборку именно с этого фильма. Это биографическая историческая драма, созданная культовым режиссером Кристофером Ноланом. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи – он сыграл физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Фильм рассказывает о его жизни и "Манхэттенском проекте", в рамках которого создали первое ядерное оружие, а также его дальнейшие угрызения совести и судебные слушания.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер онлайн

Кинокартина стала одной из лучших в 2023 году и получила 7 статуэток премии Оскар, в частности в категории "Лучший фильм".

"Список Шиндлера"

: 1993: Стивен Спилберг: 9.0

Исторический фильм-драма создан по мотивам романа Томаса Кинилли "Ковчег Шиндера". События разворачиваются в 1939 году, когда польских евреев массово переселяют в Краковское гетто. Это реальная история Оскара Шиндлера – бизнесмена из Германии, который готов защитить еврейских беженцев. Даже если нужно рисковать своей работой и прибылью.

"Список Шиндлера": смотрите трейлер онлайн

Интересно, что Стивен Спилберг долго сомневался, действительно ли у него достаточно опыта, чтобы создать фильм о Холокосте. Но после общения с одним из "евреев Шиндлера" он таки решился на съемки. Говорят, что еврейские традиции отразились на воспитании детей режиссера. Лента получила 7 Оскаров и немало других наград.

"Гладиатор"

: 2000: Ридли Скотт: 8.5

Американский исторический боевик рассказывает о событиях, происходивших в 180 году. В его центре – испано-римский генерал Максимус. Когда сын императора Марка Аврелия убивает отца и захватывает трон, полководец подвергается предательству. Максимусу приходится стать рабом, поэтому в его сердце вызревает желание мести. Он добивается успеха на гладиаторской арене и хочет отплатить за смерть семьи и императора.

"Гладиатор": смотрите трейлер онлайн

Стоит заметить, что сюжет скорее выдумка, чем изображение исторической действительности. Но невозможно обойти невероятные актерские способности Рассела Кроу и Хоакина Феникса. Лента награждена 5 Оскарами и находится в лидерах среди всех фильмов.

Какие еще исторические фильмы стоит посмотреть