Кіно 24 підібрав кілька історичних фільмів, які є одними з найкращих в цій категорії та здобули немало нагород. Вони підкорюють грою акторів та тим, як передають атмосферу давніх часів.

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"Оппенгеймер"

Рік випуску: 2023

Режисер: Крістофер Нолан

Рейтинг IMDb: 8.3

Справедливим буде почати добірку саме з цього фільму. Це біографічна історична драма, створена культовим режисером Крістофером Ноланом. Головну роль виконав Кілліан Мерфі – він зіграв фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Фільм розповідає про його життя і "Мангеттенський проєкт", у рамках якого створили першу ядерну зброю, а також його подальші докори сумління і судові слухання.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер онлайн

Кінокартина стала однією з найкращих у 2023 році та отримала 7 статуеток премії Оскар, зокрема в категорії "Найкращий фільм".

"Список Шиндлера"

Рік випуску: 1993

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 9.0

Історичний фільм-драма створений за мотивами роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндера". Події розгортаються у 1939 році, коли польських євреїв масово переселяють до Краківського гетто. Це реальна історія Оскара Шиндлера – бізнесмена з Німеччини, який готовий захистити єврейських біженців. Навіть, якщо потрібно ризикувати своєю роботою і прибутком.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що Стівен Спілберг довго сумнівався, чи справді у нього достатньо досвіду, аби створити фільм про Голокост. Але після спілкування з одним з "євреїв Шиндлера" він таки наважився на знімання. Кажуть, що єврейські традиції відбилися на вихованні дітей режисера. Стрічка отримала 7 Оскарів та чимало інших нагород.

"Гладіатор"

Рік випуску: 2000

Режисер: Рідлі Скотт

Рейтинг IMDb: 8.5

Американський історичний бойовик розповідає про події, що відбувалися у 180 році. У його центрі - іспано-римський генерал Максимус. Коли син імператора Марка Аврелія вбиває батька та захоплює трон, полководець зазнає зради. Максимусу доводиться стати рабом, тому в його серці визріває бажання помсти. Він здобуває успіху на гладіаторській арені та хоче відплатити за смерть родини та імператора.

"Гладіатор": дивіться трейлер онлайн

Варто зауважити, що сюжет скоріше вигадка, аніж зображення історичної дійсності. Але неможливо оминути неймовірні акторські здібності Рассела Кроу і Хоакіна Фенікса. Стрічка нагороджена 5 Оскарами та перебуває у лідерах серед усіх фільмів.

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