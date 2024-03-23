Більшість з цих серіалів перебувають у рейтингу стрічок, які найчастіше переглядають українці, пише Кіно 24. Серед них і драматичні, і комедійні кінокартини.

Зверніть увагу 2 топові мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні

"Джентльмени"

Якщо назва серіалу вам знайома, ви не помиляєтеся: це спін-офф однойменного фільму 2019 року. Гай Річі вирішив створити комедійний бойовик, але цього разу у форматі серіалу. У головній ролі знявся Тео Джеймс якого ми пам'ятаємо з фільму "Дивергент".

Продовження фільму розповідає про Едді Галстеда, який отримав чималу кількість майна у спадок від батька. Виявляється, що це ферма з вирощування конопель у Європі. Едді хоче зберегти свій новий бізнес попри те, що це незаконно.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Проблема трьох тіл"

Свіжий науково-фантастичний серіал з'явився на Netflix цими днями. Він створеним за мотивами трилогії Лю Цисіня "Пам'ять про минуле Землі".

У сюжеті розповідають про вченого-дослідника Вана Мяо, який долучається до розслідування кількох самогубств. Смерті стаються серед вчених з усього світу. Складається враження, що комусь вигідно стримати розвиток на Землі. Ван Мяо та низка інших дослідників потрапляють у віртуальну гру, де повинні розв'язати "проблему трьох тіл". Саме це може стати ключем до порятунку, якщо свої ж не виявляться зрадниками.

"Проблема трьох тіл": дивіться трейлер онлайн

"Залізна рука"

Детективна іспанська драма розповідає про Хоакіна Манчадо, який володіє наркоімперією в порту Барселони. Одна з чергових партій є дуже важливою для Манчадо, але вона може поставити під ризик увесь його бізнес, а також майбутнє сім'ї. Невідомо, чи допоможе йому в цьому залізна рука, з якою керує Манчадо.

"Залізна рука": дивіться трейлер онлайн

"Молоді монархи", сезон 3

Шведський підлітковий серіал підкорив глядачів ще у 2021, та цього року вийшов новий сезон. Сюжет розгортається у вигаданій школі-інтернаті, де закручуються романтичні стосунки юного принца Вільгельм та його однокурсника Саймона.

У третьому сезоні серіалу школа-інтернат стикається з найгіршою кризою в історії. Вільгельм та Саймон дізнаються нові факти і вирішують, що робитимуть далі.

"Молоді монархи", сезон 3: дивіться трейлер онлайн

"Сигнал"

Чотирисерійна драма очолює рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні. Вона розповідає про зниклу астронавтку. Родичі намагаються зрозуміти, що з нею сталося. Поступово їм вдається знаходити відповіді на запитання, але правда може не сподобатися багатьом.

"Сигнал": дивіться трейлер онлайн