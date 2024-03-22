Кіно 24 розповість про 2 мінісеріали Netflix, які точно допоможуть розслабитися на кілька днів. Вони захоплять увагу і не дадуть сумувати у вихідні.

Цікаво Якщо набридли одноманітні мелодрами: 2 високорейтингові фільми про катаклізми та стихійні лиха

"З нуля"

Рік випуску: 2022

Режисер: Аттіка Лок і Тембі Лок

Рейтинг IMDb: 7,9

Короткий драматичний серіал розповідає про Емі Вілер, яка приїхала вивчати мистецтво у Флоренцію. Вона знайомиться з сицилійським шеф-кухарем. Пара закохується, будує спільне життя. Їхній роман може розвалитися так само швидко, як і розпочався.

Зої Салдана в головній ролі вражає грою, а сам серіал підкуповує увагою до деталей і гумором. Емоційна кінокартина з італійськими пейзажами зібрала гарні відгуки – перегляньте його й ви.

"З нуля": дивіться трейлер онлайн

"Все те незриме світло"

Рік випуску: 2023

Режисер: Шон Леві

Рейтинг IMDb: 7.8

Події відбуваються у період завершення Другої світової війни. Історія, що складається всього з 4-х епізодів, розповідає про француженку, яка втратила зір, та німецького солдата. Їхній таємний зв'язок стає світлом посеред темряви війни й страждань.

Серіал знятий на основі однойменної книжки Ентоні Дорра, який отримав Пулітцерівську премію. На момент виходу цей серіал перебував у лідерах рейтингу стрічок, які найчастіше переглядали українці.

"Все те незриме світло": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви з нетерпінням чекаєте суботи, скористайтесь нашою добіркою та влаштовуйтесь перед екраном з чаєм та солодощами.