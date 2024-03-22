Кино 24 расскажет о 2 мини-сериалах Netflix, которые точно помогут расслабиться на несколько дней. Они захватят внимание и не дадут скучать в выходные.

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"С нуля"

Год выпуска: 2022

Режиссер: Режиссёр: Аттика Лок и Тэмби Лок

Рейтинг IMDb: 7,9

Короткий драматический сериал рассказывает об Эми Уилер, которая приехала изучать искусство во Флоренцию. Она знакомится с сицилийским шеф-поваром. Пара влюбляется, строит совместную жизнь. Их роман может развалиться так же быстро, как и начался.

Зои Салдана в главной роли поражает игрой, а сам сериал подкупает вниманием к деталям и юмором. Эмоциональная кинокартина с итальянскими пейзажами собрала хорошие отзывы – посмотрите его и вы.

"С нуля": смотрите трейлер онлайн

"Все тот незримый свет"

Год выпуска: 2023

Режиссер: Шон Леви

Рейтинг IMDb: 7.8

События происходят в период завершения Второй мировой войны. История, состоящая всего из 4-х эпизодов, рассказывает о француженке, которая потеряла зрение, и немецком солдате. Их тайная связь становится светом посреди темноты войны и страданий.

Сериал снят на основе одноименной книги Энтони Дорра, который получил Пулитцеровскую премию. На момент выхода этот сериал находился в лидерах рейтинга лент, которые чаще всего просматривали украинцы.

"Все тот незримый свет": смотрите трейлер онлайн

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