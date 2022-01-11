Известно, что родственники Пуатье уже привлечены к работе над проектом. Когда выйдет фильм – пока не сообщают.
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Над фильмом работает компания Apple, а также студии Harpo Productions и Network Entertainment.
Для меня было честью любить его (Сидни Пуатье – Кино 24) как наставника. Друга. Брата. Покровителя. Учителя мудрости. Выражаю всеобъемлющее и высокое уважение и похвалу его выдающейся, великой и выразительной жизни. Я ценила его. Я любила его. У него была невероятная душа, которую я буду бесконечно ценить,
– написала Опра в инстаграме.
Напомним, Сидни Пуатье в 1964 году стал первым темнокожим лауреатом премии Оскар в категории "Лучшая мужская роль" в фильме "Полевые лилии" (Lilies of the Field). Кроме этой картины актер сыграл в следующих:
- "Последний каменщик Америки";
- "Огонь на поражение";
- "Меня зовут Мистер Тиббс";
- "Шакал" и другие.
"Полевые лилии" 1963: смотрите фрагмент из фильма с Сидни Пуатье