Опра Уинфри снимет документалку о первом темнокожем лауреате Оскара Сидни Пуатье

Опра Уинфри станет продюсером документального фильма о первом темнокожем лауреате Оскара Сидни Пуатье, который умер 6 января 2022 года. Режиссером будет Реджинальд Хадлин.

Известно, что родственники Пуатье уже привлечены к работе над проектом. Когда выйдет фильм – пока не сообщают.

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Над фильмом работает компания Apple, а также студии Harpo Productions и Network Entertainment.

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Для меня было честью любить его (Сидни Пуатье – Кино 24) как наставника. Друга. Брата. Покровителя. Учителя мудрости. Выражаю всеобъемлющее и высокое уважение и похвалу его выдающейся, великой и выразительной жизни. Я ценила его. Я любила его. У него была невероятная душа, которую я буду бесконечно ценить,

– написала Опра в инстаграме.

Напомним, Сидни Пуатье в 1964 году стал первым темнокожим лауреатом премии Оскар в категории "Лучшая мужская роль" в фильме "Полевые лилии" (Lilies of the Field). Кроме этой картины актер сыграл в следующих:

"Последний каменщик Америки";

"Огонь на поражение";

"Меня зовут Мистер Тиббс";

"Шакал" и другие.

"Полевые лилии" 1963: смотрите фрагмент из фильма с Сидни Пуатье