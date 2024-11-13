Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление кинорежиссера, директора PÖFF Тиины Локк. Ранее показ фильма также осудили в МИД Украины.

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Фильм российского режиссера "Глухие любовники" таки покажут в основной программе Таллиннского кинофестиваля: что произошло

Тиина Локк – директор Таллиннского кинофестиваля, в интервью для эстонской общественной телерадиовещательной компании заявила, что организаторы не будут отменять показы. Она считает, что скандальный российский фильм "Глухие любовники" "художественно и содержательно очень яркий и дает возможность говорить о проблемах, которые являются горячими в этот момент".

Локк говорит, что, хотя фильм еще не демонстрировался публике, уже началась огромная клеветническая кампания, направленная на дискредитацию ленты.

Этот фильм подвергается ожесточенным нападкам со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, чьи взгляды, конечно, очень разные, и этот фильм также можно интерпретировать очень по-разному, в чем и заключается его очарование,

– говорит она.

В заявлении организаторов Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" указано, что фильм "Глухие любовники" нельзя считать российским, поскольку его автор, режиссер Борис Гуц, покинул Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину и сейчас проживает в Сербии. Кроме того, Гуц неоднократно выступал против войны, развязанной Россией, а также осуждал режим Владимира Путина.

Лента была снята на собственные средства Гуца с минимальным бюджетом, при этом привлечена международная команда, в состав которой входили и эстонские специалисты. Сопродюсером фильма стала эстонская студия Max-Grip, что подчеркивает международный характер проекта. Все эти факты, по словам организаторов фестиваля, свидетельствуют о том, что фильм является независимым кинематографическим проектом, который не имеет прямого отношения к России.

Очевидно, вопрос этики и нравственности такого выбора во время жестокой войны, которую ведут российские оккупанты, не интересует организаторов Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи".