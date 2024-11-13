Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву кінорежисерки, директорки PÖFF Тііни Локк. Раніше показ фільму також засудили у МЗС України.

Дивіться також Де зараз і як виглядає в реальному житті зірка серіалу "Реванш" Анна Сердюк

Фільм російського режисера "Глухі коханці" таки покажуть в основній програмі Талліннського кінофестивалю: що сталося

Тііна Локк – директорка Талліннського кінофестивалю, в інтерв'ю для естонської громадської телерадіомовної компанії заявила, що організатори не скасовуватимуть покази. Вона вважає, що скандальний російський фільм "Глухі коханці" "художньо та змістовно дуже яскравий і дає можливість говорити про проблеми, які є гарячими цієї миті".

Локк каже, що, хоча фільм ще не демонструвався публіці, вже почалася величезна наклепницька кампанія, спрямована на дискредитацію стрічки.

Цей фільм зазнає запеклих нападок з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, чиї погляди, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна інтерпретувати дуже по-різному, в чому і полягає його чарівність,

– каже вона.

У заяві організаторів Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" зазначено, що фільм "Глухі коханці" не можна вважати російським, оскільки його автор, режисер Борис Гуц, покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну і зараз проживає в Сербії. Крім того, Гуц неодноразово виступав проти війни, розв'язаної Росією, а також засуджував режим Володимира Путіна.

Стрічка була знята на власні кошти Гуца з мінімальним бюджетом, при цьому залучено міжнародну команду, до складу якої входили й естонські фахівці. Співпродюсером фільму стала естонська студія Max-Grip, що підкреслює міжнародний характер проєкту. Всі ці факти, за словами організаторів фестивалю, свідчать про те, що фільм є незалежним кінематографічним проєктом, який не має прямого відношення до Росії.

Очевидно, питання етики та моральності такого вибору у час жорстокої війни, яку провадять російські окупанти, не цікавить організаторів Талліннського кінофестивалю "Темні ночі".