Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС. Міністерство закордонних справ України закликало організаторів Талліннського кінофестивалю переглянути своє рішення і прибрати з програми фільм російського режисера.

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МЗС України закликало організаторів Талліннського фестивалю прибрати з програми фільм російського режисера

У своєму зверненні Міністерство висловило подяку Талліннському кінофестивалю за підтримку України й надану платформу для українських культурних ініціатив, але водночас закликало фестиваль переглянути включення цього фільму до офіційної програми.

У Міністерстві зазначили, що, хоча культурні ініціативи важливі для підтримки діалогу між народами, включення фільму, який зображує "кохання українки та росіянина", на фоні війни Росії проти України є неприпустимим.

Військові злочини не можна виправдати. Хоч ми й дякуємо Талліннському кінофестивалю за надання сцени для України, ми закликаємо їх переглянути рішення включити фільм "Глухі коханці" в програму,

– йдеться в офіційній заяві МЗС.

Міністерство також підкреслило, що спроби "гуманізувати" Росію як агресора через культурні продукти, такі як цей фільм, є неприйнятними. У МЗС наголосили, що воєнні злочини Росії проти українського народу не можна виправдати, а спроби "відбілювання" образу агресора через кіно є неприпустимими в умовах важкої війни.