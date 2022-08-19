"Мы воины, а не какой-то хлам": герои "Властелина колец" просят не называть русских орками

Исполнитель роли Саурона в трилогии "Властелин колец" Сала Бейкер обратился со словами поддержки к украинцам. Это произошло в рамках социальной рекламы UAnimals.

Стоит отметить, что многие украинцы от начала войны называют русских орками. Но это оскорбляет героев фильма "Властелин колец". В обращении они призывали этого не делать, ведь орки в трилогии не прибегают к "варварским методам борьбы".

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Не называйте русских орками, – Сала Бейкер

В обращении актер поблагодарил организацию UAnimals, которая заботится, спасает и лечит пострадавших после войны животных: "Я хочу поблагодарить UAnimals, спасающих животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет!" – сказал актер.

"Я был Сауроном во "Властелине колец", но даже я шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы", – отметил Бейкер.

Далее у видео появились орки.

От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой: "Пожалуйста, не называйте русских орками. Нас это оскорбляет. Много веков мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целить у женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры Мы воины, а не какой-то хлам,

– отметил Саурон.

"Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", – дополнил другой орк.

Герои "Властелина колец" просят не называть русских орками: смотрите видео онлайн