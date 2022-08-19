Варто зазначити, що чимало українців від початку війни називають росіян орками. Але це ображає героїв фільму "Володар перснів". У зверненні вони закликали цього не робити, адже орки у трилогії не вдаються до "варварських методів боротьби".

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Не називайте росіян орками, – Сала Бейкер

У зверненні актор подякував організації UAnimals, яка піклується, рятує і лікує тварин, які постраждали після війни: "Я хочу подякувати UAnimals, які рятують тварин від війни: годують, евакуюють, лікують. Це вражає і надихає!" – сказав актор.

"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці", – зазначив Бейкер.

Далі у відео з’явилися орки.

Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням: "Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає. Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб,

– зазначив Саурон.

"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", – доповнив інший орк.

Герої "Володаря перснів" просять не називати росіян орками: дивіться відео онлайн