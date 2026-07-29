48-летний Орландо Блум закрутил роман с моделью, младшей на 21 год

Голливудский красавец, похоже, недолго скучал после разрыва с певицей и уже проводит время в компании новой избранницы. И нет, на этот раз речь не об очередной актрисе – сердце звезды, похоже, покорила молодая модель.

Как сообщают backgrid , 48-летний Орландо Блум был замечен во время отдыха с 28-летней швейцарской моделью Луизой Леммель. Разница в возрасте между ними составляет 21 год.



Орландо Блум заметили на отдыхе с Луизой Леммель / Фото backgrid



Для летнего релакса пара выбрала закрытый VIP-пляж в курортном городке Форте-де-Марми в Италии. Место, мягко говоря, не из дешевых. Более того, владельцем этого райского уголка является всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.

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Орландо Блум заметили на отдыхе с Луизой Леммель / Фото backgrid



Орландо Блум и Луиза Леммель пока не комментируют слух о романе. Они не спешат делать громких заявлений или делиться романтическими фотографиями в соцсетях. Зато фотографы сделали это за них.

Кто такая Луиза Леммель

Она работает моделью еще с 16 лет и за это время успела построить карьеру, о которой многие могут только мечтать.



Орландо Блум заметили на отдыхе с Луизой Леммель / Фото backgrid



В ее портфолио сотрудничество с такими всемирно известными брендами, как L'Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Calvin Klein и Vera Wang. Так что называть Луизу "просто новой девушкой Орландо Блума" было бы несправедливо. Она давно сделала себе имя в fashion-индустрии без голливудских романов.

Похоже, это лето явилось сезоном новых романов для голливудских звезд. Лишь недавно папарацци заскочили бывшую жену Тома Круза Кэти Голмс в компании нового избранника .