Як повідомляють backgrid, 48-річного Орландо Блума помітили під час відпочинку з 28-річною швейцарською моделлю Луїзою Леммель. Різниця у віці між ними становить 21 рік.



Орландо Блум помітили на відпочинку з Луїзою Леммель / Фото backgrid



Для літнього релаксу пара обрала закритий VIP-пляж у курортному містечку Форте-деї-Мармі в Італії. Місце, м'яко кажучи, не з дешевих. Ба більше, власником цього райського куточка є всесвітньо відомий італійський тенор Андреа Бочеллі.

Самі

Орландо Блум помітили на відпочинку з Луїзою Леммель / Фото backgrid



Орландо Блум і Луїза Леммель поки не коментують чутки про роман. Вони не поспішають робити гучних заяв або ділитися романтичними світлинами в соцмережах. Зате фотографи вже зробили це за них.

Хто така Луїза Леммель

Вона працює моделлю ще з 16 років і за цей час встигла побудувати кар'єру, про яку багато хто може лише мріяти.



Орландо Блум помітили на відпочинку з Луїзою Леммель / Фото backgrid



У її портфоліо – співпраця з такими всесвітньо відомими брендами, як L'Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Calvin Klein та Vera Wang. Тож називати Луїзу "просто новою дівчиною Орландо Блума" було б несправедливо. Вона давно зробила собі ім'я у fashion-індустрії й без голлівудських романів.

Схоже, це літо стало сезоном нових романів для голлівудських зірок. Лише нещодавно папараці заскочили колишню дружину Тома Круза Кеті Голмс у компанії нового обранця.



