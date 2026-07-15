Як повідомляє People, 47-річна зірка відвідала показ фільму The Invite в Іст-Гемптоні, куди прийшла разом із художником. Пару сфотографували, коли вони трималися за руки дорогою до кінотеатру.



Кеті Голмс та Джейсон Бард Ярмоські / Фото Matt Agudo INSTA/Rimages



За словами очевидця, між Кеті та Джейсоном панувала дуже невимушена атмосфера.

Він щось шепотів їй на вухо, вона постійно сміялася. Вони виглядали дуже природно разом, а усмішка майже не сходила з її обличчя, – розповіло джерело.

Під час перегляду фільму Голмс навіть поклала голову на плече супутника. Після сеансу вони вирушили на афтепаті, де спілкувалися з друзями. Щоправда, позувати разом перед фотографами закохані поки не наважилися.

Новий коханий Кеті Голмс



Кеті Голмс та Джейсон Бард Ярмоські / Фото Matt Agudo INSTA/Rimages



Новий обранець акторки – художник із Нью-Йорка Джейсон Бард Ярмоські. Він відомий своїми роботами, присвяченими темам часу, пам'яті та старіння, а його картини виставлялися в музеях США та навіть у вітринах легендарного універмагу Bergdorf Goodman на П'ятій авеню.

Особисте життя Кеті Голмс

Востаннє Кеті Голмс пов'язували романтичні стосунки з музикантом Боббі Вутеном III, однак їхній роман завершився ще у 2022 році. До цього акторка шість років зустрічалася з Джеймі Фоксом після гучного розлучення з Томом Крузом, від якого має доньку Сурі.

Нагадаємо, що вже восени вийде у прокат новий фільм "Діггер" з колишнім чоловіком Кеті - Томом Крузом у головній ролі.