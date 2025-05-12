10 ошибок в фильмах о Гарри Поттере, которые до сих пор раздражают фанатов

Фильмы о Гарри Поттере стали близкими для целого поколения парней и девушек. Несмотря на то, что книги о мальчике, который выжил, уже были популярными, именно серия лент помогла им выйти на новый уровень.

Несмотря на успех фильмов о Гарри Поттере, они не были безупречными: терялись важные детали и персонажи, происходили грубые ошибки в сюжете. Некоторые недостатки фанаты Гарри Поттера вспоминают до сих пор, пишет Кино 24 со ссылкой на CBR.

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Мародеры были слишком старые

Алан Рикман получил роль Снейпа в 55 лет. Он был первым значимым персонажем из эпохи "Мародеров", поэтому определил возраст и для других актеров. Все персонажи должны были бы быть в возрасте 40 – 50 лет.

Однако в книге Мародеры были другими. Им было около 20 лет, когда родился Гарри. К тому времени, когда мальчик поступил в Хогвартс, им было бы чуть за 30. Это бы еще больше усилило трагедию, которую причинил Волдеморт – из-за него погибли совсем юные семьи. Но в фильмах этого не удалось передать.

Персонаж Джинни был абсолютно никаким

Самая младшая из сестер Уизли имела огромный потенциал в книгах. Она имела сильный характер, дружила с Гермионой, крутила романы до отношений с Гарри. Но в фильмах ее словно не замечали и игнорировали. С Джинни получился только любимый человек Гарри Поттера.

В фильмах не показали ее влияние на развитие главного персонажа. К сожалению, рыжеволосой не дали возможности проявиться и быть четвертой по важности персонажкой после Золотого трио.



Ошибки в фильмах о Гарри Поттере / Кадр из фильма

Волдеморт должен был погибнуть как обычный человек

Всю жизнь Волдеморт мечтал доказать, что он больше, чем обычный смертный. В книге он погиб, как простой человек – упал на землю, чтобы его труп сожгли или похоронили. Это показало, к чему приводят злые намерения. В фильме же Волдеморт испарился, распался на магические частицы, словно нечто большее, чем просто смертный. Это лишь доказало его правоту.

Волдеморта не исследовали как следует

В книге "Гарри Поттер и Принц-полукровка" автор объяснила, почему Волдеморт создавал горокраксы, как сильно он стремился получить ценные артефакты, как был готов нанести вред любому, кто оказывался на его пути.

Но всего этого не было в фильме. Хотя такие детали могли бы сделать Волдеморта более развитым и ярким персонажем и объяснили бы, почему он стал ужасным убийцей, а Гарри он считал врагом.



Ошибки в фильмах о Гарри Поттере / Кадр из фильма

Фильмы были слишком темными

Чтобы сделать визуальные эффекты реалистичными, режиссеры прибегают к хитрости – уменьшают освещение. Темнота скрывает лишние детали и ошибки, чтобы сцена имела лучший вид. Однако каждый фильм о Гарри Поттере становился все темнее, а две последние части едва не превратились в черно-белое кино.

Почему Барти Крауч-младший сбежал

Барти Крауч-младший – главный антагонист в фильме "Гарри Поттер и Бокал огня". Побег из Азкабана позволил ему замаскироваться под Дикозора Муди и стать преподавателем защиты от темных искусств.

Но как произошел этот побег – никто так и не объяснил. Хотя он был центральной частью фильма. Без этого Барти не смог бы помочь Волдеморту встретить Гарри, а его персонаж стал не таким интересным.

Цвет глаз юной Лили не совпадали с глазами Гарри

На протяжении всего "Гарри Поттера" герои говорят, что у мальчика – мамины глаза. Это одна из определяющих черт Гарри. Но в фильме этого не изобразили. В одной из небольших сцен, где Лили показали в юности, она имела карие глаза. Это существенная ошибка, потому что у Дэниела Рэдклиффа были голубые глаза.



Ошибки в фильмах о Гарри Поттере / Кадр из фильма

Эмоциональная реакция Дамблдора на имя Гарри в Бокале Огня

Эта ошибка уже стала мемом. В книге Дамблдор спокойно и сдержанно спрашивает Гарри о том, положил ли он свое имя в Бокал Огня. Тогда как в фильме Дамблдор эмоционально схватил Гарри за плечо и начал кричать.

Гермиона казалась безупречной

Гермиона Грейнджер – выдающаяся колдунья, умная и амбициозная, хорошая и смелая подруга. В фильмах ее изобразили идеальной. Но в книгах Гермиона такая, как и все люди, – неуверенная в себе, сомневается, действительно ли ей место среди волшебников, бывает робкой. Это делает персонажку реалистичной и интересной. К сожалению, в лентах это обошли стороной.



Ошибки в фильмах о Гарри Поттере / Кадр из фильма

Рон не стал важным волшебником

Рон – чрезвычайно важный персонаж книг. Он много шутит, защищает Гарри и Гермиону, хоть очень неуверенным в себе. В фильмах некоторые из его достижений "отдали" другим персонажам, что также ослабило фильм.