10 помилок у фільмах про Гаррі Поттера, які досі дратують фанатів

Фільми про Гаррі Поттера стали близькими для цілого покоління хлопців та дівчат. Попри те, що книги про хлопчика, який вижив, вже були популярними, саме серія стрічок допомогла їм вийти на новий рівень.

Попри успіх фільмів про Гаррі Поттера, вони не були бездоганними: губилися важливі деталі та персонажі, ставались грубі помилки в сюжеті. Деякі недоліки фанати Гаррі Поттера згадують до сьогодні, пише Кіно 24 з посиланням на CBR.

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Мародери були занадто старі

Алан Рікман отримав роль Снейпа у 55 років. Він був першим значущим персонажем з епохи "Мародерів", тому визначив вік і для інших акторів. Всі персонажі мали б бути у віці 40 – 50 років.

Однак у книжці Мародери були іншими. Їм було близько 20 років, коли народився Гаррі. На той час, коли хлопчик вступив до Гоґвортсу, їм було б трохи за 30. Це б ще більше посилило трагедію, яку причинив Волдеморт – через нього загинули зовсім юні сім'ї. Та у фільмах цього не вдалося передати.

Персонаж Джинні був абсолютно ніяким

Наймолодша з сестер Візлі мала величезний потенціал у книжках. Вона мала сильний характер, дружила з Герміоною, крутила романи до стосунків з Гаррі. Та у фільмах її немов не помічали та ігнорували. З Джинні вийшла тільки кохана людина Гаррі Поттера.

У фільмах не показали її вплив на розвиток головного персонажа. На жаль, рудоволосій не дали можливості проявитися й бути четвертою за важливістю персонажкою після Золотого тріо.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Волдеморт мав загинути як звичайна людина

Усе життя Волдеморт мріяв довести, що він більше, ніж звичайний смертний. У книжці він загинув, як проста людина – упав на землю, щоб його труп спалили чи поховали. Це показало, до чого призводять злі наміри. У фільмі ж Волдеморт випарувався, розпався на магічні частинки, немов щось більше, ніж просто смертний. Це лише довело його правоту.

Волдеморта не дослідили як слід

У книжці "Гаррі Поттер та Напівкровний Принц" авторка пояснила, чому Волдеморт створював горокракси, як сильно він прагнув здобути коштовні артефакти, як був готовий завдати шкоди будь-кому, хто опинявся на його шляху.

Та всього цього не було у фільмі. Хоч такі деталі могли б зробити Волдеморта більш розвиненим та яскравим персонажем і пояснили б, чому він став жахливим убивцею, а Гаррі він вважав ворогом.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Фільми були надто темними

Щоб зробити візуальні ефекти реалістичними, режисери вдаються до хитрощів – зменшують освітлення. Темрява приховує зайві деталі та помилки, щоб сцена мала кращий вигляд. Однак кожен фільм про Гаррі Поттера ставав дедалі темніший, а дві останні частини ледь не перетворилися на чорно-біле кіно.

Чому Барті Крауч-молодший втік

Барті Крауч-молодший – головний антагоніст у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Dогню". Втеча з Азкабану дозволила йому замаскуватися під Дикозора Муді й стати викладачем захисту від темних мистецтв.

Але як сталась ця втеча – ніхто так і не пояснив. Хоч вона була центральною частиною фільму. Без цього Барті не зміг би допомогти Волдеморту зустріти Гаррі, а його персонаж став не таким цікавим.

Колір очей юної Лілі не збігалися з очима Гаррі

Упродовж всього "Гаррі Поттера" герої кажуть, що в хлопчика – мамині очі. Це одна з визначальних рис Гаррі. Але у фільмі цього не зобразили. В одній з невеликих сцен, де Лілі показали в юності, вона мала карі очі. Це суттєва помилка, бо в Деніела Редкліффа були блакитні очі.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Емоційна реакція Дамблдора на ім'я Гаррі в Келиху Вогню

Ця помилка вже стала мемом. У книжці Дамблдор спокійно та стримано запитує Гаррі про те, чи це він поклав своє ім'я у Келих Вогню. Тоді як у фільмі Дамблдор емоційно схопив Гаррі за плече та почав кричати.

Герміона здавалась бездоганною

Герміона Ґрейнджер – видатна чаклунка, розумна та амбітна, хороба й смілива подруга. У фільмах її зобразили ідеальною. Та в книжках Герміона така, як і всі люди, – невпевнена в собі, сумнівається, чи їй справді місце серед чарівників, буває боязкою. Це робить персонажку реалістичною та цікавою. На жаль, у стрічках це оминули.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Рон не став важливим чарівником

Рон – надзвичайно важливий персонаж книжок. Він багато жартує, захищає Гаррі й Герміону, хоч є дуже невпевненим у собі. У фільмах деякі з його здобутків "віддали" іншим персонажам, що також послабило фільм.