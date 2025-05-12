Попри успіх фільмів про Гаррі Поттера, вони не були бездоганними: губилися важливі деталі та персонажі, ставались грубі помилки в сюжеті. Деякі недоліки фанати Гаррі Поттера згадують до сьогодні, пише Кіно 24 з посиланням на CBR.

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Мародери були занадто старі

Алан Рікман отримав роль Снейпа у 55 років. Він був першим значущим персонажем з епохи "Мародерів", тому визначив вік і для інших акторів. Всі персонажі мали б бути у віці 40 – 50 років.

Однак у книжці Мародери були іншими. Їм було близько 20 років, коли народився Гаррі. На той час, коли хлопчик вступив до Гоґвортсу, їм було б трохи за 30. Це б ще більше посилило трагедію, яку причинив Волдеморт – через нього загинули зовсім юні сім'ї. Та у фільмах цього не вдалося передати.

Персонаж Джинні був абсолютно ніяким

Наймолодша з сестер Візлі мала величезний потенціал у книжках. Вона мала сильний характер, дружила з Герміоною, крутила романи до стосунків з Гаррі. Та у фільмах її немов не помічали та ігнорували. З Джинні вийшла тільки кохана людина Гаррі Поттера.

У фільмах не показали її вплив на розвиток головного персонажа. На жаль, рудоволосій не дали можливості проявитися й бути четвертою за важливістю персонажкою після Золотого тріо.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Волдеморт мав загинути як звичайна людина

Усе життя Волдеморт мріяв довести, що він більше, ніж звичайний смертний. У книжці він загинув, як проста людина – упав на землю, щоб його труп спалили чи поховали. Це показало, до чого призводять злі наміри. У фільмі ж Волдеморт випарувався, розпався на магічні частинки, немов щось більше, ніж просто смертний. Це лише довело його правоту.

Волдеморта не дослідили як слід

У книжці "Гаррі Поттер та Напівкровний Принц" авторка пояснила, чому Волдеморт створював горокракси, як сильно він прагнув здобути коштовні артефакти, як був готовий завдати шкоди будь-кому, хто опинявся на його шляху.

Та всього цього не було у фільмі. Хоч такі деталі могли б зробити Волдеморта більш розвиненим та яскравим персонажем і пояснили б, чому він став жахливим убивцею, а Гаррі він вважав ворогом.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Фільми були надто темними

Щоб зробити візуальні ефекти реалістичними, режисери вдаються до хитрощів – зменшують освітлення. Темрява приховує зайві деталі та помилки, щоб сцена мала кращий вигляд. Однак кожен фільм про Гаррі Поттера ставав дедалі темніший, а дві останні частини ледь не перетворилися на чорно-біле кіно.

Чому Барті Крауч-молодший втік

Барті Крауч-молодший – головний антагоніст у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Dогню". Втеча з Азкабану дозволила йому замаскуватися під Дикозора Муді й стати викладачем захисту від темних мистецтв.

Але як сталась ця втеча – ніхто так і не пояснив. Хоч вона була центральною частиною фільму. Без цього Барті не зміг би допомогти Волдеморту зустріти Гаррі, а його персонаж став не таким цікавим.

Колір очей юної Лілі не збігалися з очима Гаррі

Упродовж всього "Гаррі Поттера" герої кажуть, що в хлопчика – мамині очі. Це одна з визначальних рис Гаррі. Але у фільмі цього не зобразили. В одній з невеликих сцен, де Лілі показали в юності, вона мала карі очі. Це суттєва помилка, бо в Деніела Редкліффа були блакитні очі.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Емоційна реакція Дамблдора на ім'я Гаррі в Келиху Вогню

Ця помилка вже стала мемом. У книжці Дамблдор спокійно та стримано запитує Гаррі про те, чи це він поклав своє ім'я у Келих Вогню. Тоді як у фільмі Дамблдор емоційно схопив Гаррі за плече та почав кричати.

Герміона здавалась бездоганною

Герміона Ґрейнджер – видатна чаклунка, розумна та амбітна, хороба й смілива подруга. У фільмах її зобразили ідеальною. Та в книжках Герміона така, як і всі люди, – невпевнена в собі, сумнівається, чи їй справді місце серед чарівників, буває боязкою. Це робить персонажку реалістичною та цікавою. На жаль, у стрічках це оминули.



Помилки у фільмах про Гаррі Поттера / Кадр з фільму

Рон не став важливим чарівником

Рон – надзвичайно важливий персонаж книжок. Він багато жартує, захищає Гаррі й Герміону, хоч є дуже невпевненим у собі. У фільмах деякі з його здобутків "віддали" іншим персонажам, що також послабило фільм.