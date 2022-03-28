Джессика Честейн получила Оскар-2022 за лучшую женскую роль

Голливудская звезда Джессика Честейн стала обладательницей престижной премии киноакадемии США Оскар в 2022 году. Она одержала победу в категории "Лучшая женская роль".

Как сообщает 24 канал, известная актриса Джессика Честейн получила заветную статуэтку Оскара-2022 за главную роль в проницательном фильме "Глаза Тамми Фэй".

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Джессика Честейн получила Оскар за роль в фильме "Глаза Тамми Фэй" / Фото Variety

Фильм "Глаза Тамми Фэй" – американский биографический драматический фильм. Он основан на документальном фильме Фэнтона Бэйли и Рэнди Барбато. Создатели фильма изобразили противоречивую историю телеэвангелистов Тамми Фей Бейкер и Джима Беккера. Близок взгляд на чрезвычайный подъем, падение и искупление Тамми Фэй.

Фильм собрал в прокате 2,4 миллиона долларов и получил неоднозначные отзывы критиков. Игру актеров высоко оценили, но сценарий ленты раскритиковали.

Голливудская актриса Джессика Честейн получила свой первый Оскар. Ранее она уже была номинирована на эту престижную кинопремию в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Это произошло благодаря фильму "Прислуга", однако тогда Джессике не удалось победить.

Впоследствии Джессика сыграла Майю в триллере "Тридцать минут до полуночи". Тогда ее номинировали на Оскар, где претендовала на статуэтку за "Лучшую женскую роль".