Когда и где смотреть Оскар-2023: дата и время проведения самой популярной премии

В ночь с 12 на 13 марта отгремит мощное кинособытие года Оскар-2023. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе. Когда и где следует смотреть долгожданную премию – расскажем на Кино 24.

Мировые знаменитости Риз Ахмед и Эллисон Уильямс 24 января объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Интересно, что в этом году впервые в категории "Лучший документальный фильм" за золотую статуэтку сразится лента "Дом из заноз". Когда и где победители получат свои награды – читайте дальше.

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Когда и где произойдет

Церемония вручения Оскара пройдет в театре "Долби" в ночь с 12 на 13 марта 2023 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Прямую трансляцию торжественной церемонии Оскара можно посмотреть на Суспильне Культура 13 марта с 02:00 до 05:00. Красная дорожка началась в 1:00.

Где можно посмотреть онлайн

Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ее будет транслировать телеканал Суспильне. Ведущими будут актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.

Напомним, ведущим премии станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году.

Среди номинантов в категории "Лучший фильм" примут участие следующие фильмы: