Когда и где смотреть Оскар-2023: дата и время проведения самой популярной премии
В ночь с 12 на 13 марта отгремит мощное кинособытие года Оскар-2023. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе. Когда и где следует смотреть долгожданную премию – расскажем на Кино 24.
Мировые знаменитости Риз Ахмед и Эллисон Уильямс 24 января объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Интересно, что в этом году впервые в категории "Лучший документальный фильм" за золотую статуэтку сразится лента "Дом из заноз". Когда и где победители получат свои награды – читайте дальше.
Смотрите также Зеленскому второй год подряд отказали выступить на Оскаре – подробности
Оскар-2022: дата и время проведения
Когда и где произойдет
Церемония вручения Оскара пройдет в театре "Долби" в ночь с 12 на 13 марта 2023 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Прямую трансляцию торжественной церемонии Оскара можно посмотреть на Суспильне Культура 13 марта с 02:00 до 05:00. Красная дорожка началась в 1:00.
Где можно посмотреть онлайн
Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ее будет транслировать телеканал Суспильне. Ведущими будут актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.
Напомним, ведущим премии станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году.
Среди номинантов в категории "Лучший фильм" примут участие следующие фильмы:
- "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front;
- "Аватар: Путь воды"/Avatar: The Way of Water;
- "Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin;
- "Элвис"/Elvis;
- "Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once;
- "Фабельманы"/The Fabelmans;
- "Тар"/Tár;
- "Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick;
- "Треугольник печали" / Triangle of Sadness;
- "Женщины разговаривают" / Women Talking.