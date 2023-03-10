Світові знаменитості Різ Ахмед та Еллісон Вільямс 24 січня оголосили номінантів на 95-у щорічну премію Оскар. Цікаво, що цього року вперше у категорії "Найкращий документальний фільм" за золоту статуетку позмагається стрічка "Будинок зі скалок". Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.

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Оскар-2022: дата та час проведення

Коли та де відбудеться

Церемонія вручення Оскара пройде в театрі "Долбі" у ніч з 12 на 13 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Урочистий захід розпочнеться о 3 годині ночі за київським часом.

Де можна подивитись онлайн

Як і минулого року, церемонія вручення премії Оскар транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC, доступному тільки в Америці. В Україні її транслюватиме телеканал Суспільне. Ведучими будуть актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук'ян Галкін.

Нагадаємо, ведучим премії стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році.

Серед номінантів у категорії "Найкращий фільм" візьмуть участь такі стрічки: