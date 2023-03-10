Другий рік поспіль Академія зневажливо ставиться до бажання Зеленського виступити на найпрестижнішій премії Голлівуду, щоб розповісти про Україну та воєнні злочини Росії.

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Зеленському знову відмовили виступити на Оскарі

Видання Variety повідомило, що з проханням виступити до Американської кіноакадемії звернувся агент режисера Аарона Кауфмана Майк Сімпсон, який разом із Шоном Пенном зняв документальний фільм про російське вторгнення в Україну. Проте, він отримав відмову.

Після російського вторгнення в Україну Зеленський онлайн з'являвся Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії Греммі. У січні на Золотому глобусі Зеленського представив Шон Пенн. Він говорив про те, що Україна виграє війну проти Росії та вітав "вільних людей вільного світу — тих, хто об'єднався навколо підтримки незалежного українського народу".

Під час різних пресзаходів, присвячених фільму "Суперсила", Пенн закликав уряд США посилити військову підтримку України, включаючи "постачання високоточних ракет великої дальності". У грудні Зеленський відвідав США, щоб зустрітися з президентом Байденом та закликати Конгрес направити більше військової допомоги Україні.

Але не всі готові надати Зеленському більше ефірного часу. Минулого року продюсер Оскара Вілл Пекер відмовився від виступу Зеленського і не відповів на запит про коментар. Незрозуміло, які причини відмови від Оскара цього року, проте Академія традиційно вважає за краще зосереджуватися на вкладі кінематографічної спільноти й триматися трохи далі від чогось політичного. Проте весь цивілізований світ знає, що російсько-українська війна – це вже і не про політику мова.

До того ж Академія — не єдина, хто відмовив Зеленському. У вересні команда Зеленського зв'язалася з кінофестивалем у Торонто щодо появи лідера з промовою онлайн, але їм також відмовили. Представник TIFF заявив тоді, що фестиваль "не коментує обговорення з високопосадовцями, урядовцями чи міжнародними посольствами". Представник доповнив, що фестиваль "виражає солідарність з українцями як тут, у країні, так і за кордоном, і гордий продемонструвати глибину та творчий потенціал українських кінематографістів на цьогорічному фестивалі".

Церемонія вручення премії Оскар-2023 відбудеться у ніч з 12 на 13 березня. В Україні її транслюватиме телеканал Суспільне. Ведучими будуть актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук'ян Галкін.