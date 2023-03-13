Победил в 7 номинациях: какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2023
В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше статуэток в этом году получила лента "Все везде и сразу".
Эта лента победила в 7 номинациях. 24 Канал. Создатели фильма получили статуэтки за: "Лучший фильм", "Лучшую актрису", "Лучшую мужскую роль второго плана", "Лучшую женскую роль второго плана", "Лучшего режиссера", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма".
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Сюжет фильма "Все везде и сразу"
Эвелин родилась в Китае, а теперь с семьей живет в США. Она всегда заботится о пожилом папе, муже и дочери. В то же время, должна думать о квитанциях за оплату счетов. Поэтому у Эвелин продолжается борьба с упорной работницей налоговой. Вдруг она попадает в параллельную реальность.
Оказывается, что я нескончаемое количество измерений, в каждом из которых женщина является другим человеком. Путешествуя по мирам, Эвелин может впитать в себя множество воспоминаний, умений и навыков. От каждой последующей вариации героиня учится чему-то крайне необходимому в реальном мире. Поэтому, если повезет, она и с теми проклятыми бумагами наконец справится.
"Все везде и сразу": смотрите трейлер фильма
Актеры оскароносного фильма
- Мишель Ео – Эвелин;
- Джейми Ли Кертис – Дейрдра Бобейрдр;
- Стефани Сюй – Джой Вонг, Джобу Тупаки;
- Джонатан Ке Кван – Веймонд;
- Джеймс Хонг – Гон;
- Талли Медель – Бекки;
- Одри Василевски – офицер из Альфа-мира.