Победил в 7 номинациях: какой фильм получил больше всего статуэток Оскара-2023

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Оскар-2023. Больше статуэток в этом году получила лента "Все везде и сразу".

Эта лента победила в 7 номинациях. 24 Канал. Создатели фильма получили статуэтки за: "Лучший фильм", "Лучшую актрису", "Лучшую мужскую роль второго плана", "Лучшую женскую роль второго плана", "Лучшего режиссера", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма".

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Сюжет фильма "Все везде и сразу"

Эвелин родилась в Китае, а теперь с семьей живет в США. Она всегда заботится о пожилом папе, муже и дочери. В то же время, должна думать о квитанциях за оплату счетов. Поэтому у Эвелин продолжается борьба с упорной работницей налоговой. Вдруг она попадает в параллельную реальность.

Оказывается, что я нескончаемое количество измерений, в каждом из которых женщина является другим человеком. Путешествуя по мирам, Эвелин может впитать в себя множество воспоминаний, умений и навыков. От каждой последующей вариации героиня учится чему-то крайне необходимому в реальном мире. Поэтому, если повезет, она и с теми проклятыми бумагами наконец справится.

"Все везде и сразу": смотрите трейлер фильма

Актеры оскароносного фильма