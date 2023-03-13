Брендан Фрейзер – лучший актер года: за что ему вручили Оскар-2023

На 95-й церемонии награждения Оскар-2023 статуэтку за лучшую мужскую роль в драме Даррена Аронофси "Кит" получил Брендан Фрейзер. В киноленте он сыграл роль Чарли.

Талантливый актер Брендан Фрейзер впервые за свою карьеру одержал победу на Оскаре. Актер много снимался: в сиквеле "Мумии", "Столкновении", "Путешествии в центр Земли", и повсюду Брендан самостоятельно выполнял сложные трюки.

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В категории "Лучшая мужская роль" участвовали следующие актеры: Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишинина"), Пол Мескаль ("Aftersun"), Билл Наи ("Жить").

Брендан Фрейзер получил Оскар-2023 за фильм "Кит"

Сниматься в драме Даррена Аронофски "Кит" было непросто. Сначала актер узнал почти все о людях с ожирением. С чего начинается болезнь и как общество не хочет замечать таких людей. Специально для актера был разработан уникальный протезный макияж, который ему помогали надеть пятерых человек! Это было тяжело физически! Актер потом признался, что через 40 суток на площадке накачал свои мышцы так, как этого не было на съемках "Мумии" в пустыне!

Он ушел в роль, одинокий герой Чарли отозвался в его душе. Фильм рассказывает историю профессора литературы Чарли, жизнь которого перевернула болезненная травма. Единственный заботящийся о нем человек – его подруга-медсестра Лиз. А сам мужчина пытается наладить отношения с 17-летней дочерью Элли, которая не может простить отца. В некоторых моментах актеру казалось, что эта история о нем.

Я никогда не имел такого опыта раньше. Это было такое интенсивное личное путешествие, что я вышел с другой стороны обновленным,

– сказал Фрейзер.

Затем последовал громкий успех на кинофестивалях в Венеции и Торонто. 53-летний Брендан Фрейзер всюду плакал од оваций, потому что не верил, что это происходит с ним. А критики тем временем писали о его невероятном перевоплощении, его перформансе.

"Кит": смотрите трейлер онлайн

За роль в Ките он уже получил много призов и номинаций, а в интернете появились сайты в его поддержку. Его сыновья повзрослели и стали моделями. Рядом с Бренданом сейчас – любимая женщина Джин, а жизнь вновь приобрела цвета.