Мишель Ео – лучшая актриса по версии Оскар: в каком фильме отличилась звезда

Голливудская знаменитость Мишель Ео стала обладательницей Оскара в 2023 году. Она одержала победу в категории "Лучшая женская роль", сыграв в фильме "Все везде и сразу".

Американская актриса кино впервые стала обладательницей Оскара. Свою первую награду она получила за роль Эвелин Цюань Ван в фильме "Все везде и сразу".

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Мишель Ео – лучшая актриса года

Малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Ео получила свой первый Оскар. В речи актриса поблагодарила своих родных и отметила, что повезет статуэтку домой – в Малайзию. Также Мишель является первой малазийской актрисой, которая получила золотую статуэтку.



Мишель Ео – лучшая актриса года / Фото Variety

В оскароносном фильме "Все везде и сразу" Мишель сыграла Эвелин Цюань Ван. Она может быть кем-либо: известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Поговаривают, что так можно спасти мир. И если повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Все везде и сразу": смотрите трейлер фильма

Что известно о Мишеле Ео

В 1997 году звезда стала одним из самых красивых людей мира по версии журнала People.

Актриса дебютировала в кино в 1984 году, сыграв в ленте "Сова и Бамбо". Широко известной Мишель Ео стала благодаря съемкам в боевиках 1990-х годов.

"Завтра не умрет никогда" 1997 год;

"Тигр подкрадывается, дракон прячется" 2000 год.

За годы актерской карьеры одержала победу на Золотом глобусе как лучшая актриса, а также на Премии Гильдии киноактеров США и Национальном совете кинокритиков США. Победа на Оскаре-2023 стала первой для Мишель Ео.