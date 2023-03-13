Российская пропаганда, – продюсер объяснил, почему украинский фильм не победил на Оскаре
Источник:Азад Сафаров
Украинский режиссер Азад Сафаров, работавший над фильмом "Дом из заноз" отреагировал на победителей Оскара-2023. Он подчеркнул, что нужно не обижаться, а продолжать борьбу.
Режиссер и продюсер фильма Азад Сафаров прокомментировал победителей Оскара. В номинации "Лучший документальный фильм" победил не украинский "Дом из заноз", а русский "Навальный".
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Реакция режиссера на проигрыш
Азад Сафаров выразил грусть из-за того, что не смог принести Оскара Украине. Он подчеркнул, что победа должна быть одержана не потому, что фильм украинский, а потому, что он ценен, глубок и снят очень талантливо.
Но сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев. А значит, у нас еще много работы. Мы украинцы, мы не жалуемся. Мы боремся. Убеждаем, доносим, доказываем информацию снова и снова, пока нас не услышат,
– написал Азад Сафаров.
За те 10 дней, в течение которых украинская делегация была в США, они везде пытались говорить о российских преступлениях, войне и фейках. Азад заявил, что целью было привлечь внимание Украины через фильм.
"Нас всюду приветствовали, поддерживали, обнимали и расспрашивали все обо всем об Украине. Американцы действительно очень и очень переживают за Украину. Мы украинцы, мы не обижаемся. Мы боремся. Мы, как и многие крутые украинские режиссеры и продюсеры, будем делать все, чтобы в Украине было не только Оскар, но и многие другие награды. Мы украинцы, мы не сдаемся. Мы боремся дальше. Любим и обнимаем вас. Спасибо за вашу поддержку. Ждем с нетерпением возвращения домой", - подытожил Азад Сафаров.
Украинская делегация на Оскаре / Фото из фейсбука Азада Сафарова
Что известно о "Дом из заноз"
- Украинский фильм был впервые номинирован на премию Американской киноакадемии. "Дом из заноз" рассказывает об особом детдоме на востоке страны, где без устали работают над тем, чтобы дети были в безопасности.
- Герои фильма – не вымышленные, а настоящие. Они пережили ужасы русской оккупации и войны. Фильм особенно актуален, потому что в июле 2022 года Россия оккупировала Лисичанск.
- Съемками фильма занималось сразу несколько стран: Дания, Украина, Швеция и Финляндия. Режиссером ленты является датчанин Симон Леренг Вильмонт.